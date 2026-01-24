শিডিউল দিচ্ছেন না শাকিব, কবে আসছে ‘তুফান ২’?
প্রেক্ষাগৃহে গেল ২০২৪ সালে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল শাকিব খান অভিনীত সিনেমা ‘তুফান’। ছবির শেষের দিকে সিক্যুয়েলের আভাস দেওয়ার পর থেকেই শাকিবিয়ানরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ‘তুফান ২’-এর জন্য।
সম্প্রতি এক পডকাস্টে রায়হান রাফী এই ছবির পরিচালকেরূপে ‘তুফান ২’ নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, ‘২০২৭ সালে ‘তুফান ২’ মুক্তি পাবে। চলতি বছরের শেষে শুটিং শুরু হবে।’
সম্প্রতি ছবিটিকে কেন্দ্র করে শিডিউল সংক্রান্ত গুঞ্জন ছড়ায় সামাজিক মাধ্যমে। বলা হচ্ছিলো, আগামী বছরে ছবিটি আসছে না। কারণ রাফীকে শিডিউল দেননি শাকিব। এছাড়া শাকিবের অন্য সিনেমা নিয়ে তুফানের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চললেও সেখানে রাফীর নাম নেই।
এ বিষয়ে তুফানের প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল জানান, ‘২০২৭ সালে ‘তুফান ২’ আনার পরিকল্পনা আছে। সব ঠিক থাকলে আগামী বছর ছবিটি আসবে। সেক্ষেত্রে চলতি বছরের শেষে শুটিং শুরু করার ইচ্ছে রয়েছে।’
তিনিও পরিচালক রাফীই থাকছেন কি না সে নিয়ে মুখ খুলেননি।
‘তুফান’ ছবির প্রথম পর্বে দেখা গিয়েছিল নব্বই দশকের গ্যাংস্টারের গল্প। শাকিবের বিপরীতে ছিলেন মিমি চক্রবর্তী এবং মাসুমা রহমান নাবিলা। এছাড়া অভিনয় করেছেন সালাহউদ্দিন লাভলু, মিশা সওদাগর, গাজী রাকায়েত, সুমন আনোয়ার, ফজলুর রহমান বাবু, চঞ্চল চৌধুরী সহ আরও অনেকে।
নতুন সিক্যুয়েলেও থাকবে তারকাদের ছড়াছড়ি। থাককে অ্যাকশনের চমকও।
এলআইএ