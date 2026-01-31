  2. বিনোদন

এবার গিনেস বুকেও নাম লেখালো ‘ধুরন্ধর’ সিনেমা

প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
বলিউডের ব্লকবাস্টার সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। এটি শুধু বক্স অফিসে নয়, আন্তর্জাতিক রেকর্ডেও নাম লিখিয়েছে। রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্না অভিনীত ছবিটির জনপ্রিয় গান ‘ফাসলা’। এর গায়ক বাহরাইনি র‍্যাপার ফ্লিপারাচির নাম উঠলো গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ঘোষণা অনুযায়ী, ফ্লিপারাচির ‘ফাসলা’ গানটি ‘বিলবোর্ড আরাবিয়া চার্ট’-এর একক গানের মধ্যে একই সময়ে চারটি চার্টে শীর্ষস্থান দখল করেছে। চারটি চার্ট হলো ‘টপ ১০০ আর্টিস্ট’, ‘হট ১০০ সঙস’, ‘টপ ৫০ খলিজি’, এবং ‘টপ ৫০ অ্যারাবিক হিপহপ’।

গায়ক ফ্লিপারাচির আসল নাম হুসাম আসিম। তিনি এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম ওঠাটা অবিশ্বাস্য। এমন একটি ভাষায় গানটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে যা ভাষায় গানটি তৈরি হয়নি। একই সঙ্গে চারটি চার্টে টপ করা সত্যিই বড় প্রাপ্তি।’

তিনি আরও জানান, ফটোশুটের সময় এই খবরটি জানতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। ভারতীয় দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমার ইনবক্স প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসায় ভরে উঠছে। সবাই গানটির সঙ্গে ভিডিও তৈরি করছে, এটা অবিশ্বাস্য।’

আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর’-এ অক্ষয় খান্না ‘রেহমান ডাকাত’ চরিত্রে এন্ট্রি সিকোয়েন্সে গানটি ব্যবহার করা হয়। গানটি মূলত হিন্দি ভাষায় হলেও এর হিপহপ সুর এবং ছন্দ পুরো বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে।


রেকর্ডসের কাগজ হাতে গায়ক ফ্লিপারাচি (হুসাম আসিম) 

ফ্লিপারাচি (হুসাম আসিম) বাহরাইনের মানামার বাসিন্দা। ২০১৩ সালে ‘স্ট্রেট আউট অফ ২ সিস’ অ্যালবামের মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অ্যারাবিক হিপহপকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে এনেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক পুত্রসন্তান রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ‘ধুরন্ধর’ সিনেমা মুক্তির পর ১০০০ কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ২০২৫ সালের অন্যতম ব্যবসাসফল ছবিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।

 

