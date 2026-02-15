শাহরুখকে নিজের চেয়েও বড় তারকা বললেন ‘গেম অব থ্রোনস’ তারকা

শাহরুখকে নিজের চেয়েও বড় তারকা বললেন ‘গেম অব থ্রোনস’ তারকা
হলিউড তারকা জেসন মোমোয়া সম্প্রতি বলিউডের সুপারস্টার শাহরুখ খানকে নিজের চেয়েও বড় তারকা বলে মন্তব্য করেছেন। উপমহাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজুড়ে শাহরুখের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘তিনি শুধু বড় তারকাই নন, ভীষণ সুদর্শন এবং অত্যন্ত বিনয়ী একজন মানুষ।’
নতুন ছবি ‘দ্য রেকিং ক্রু’র প্রচারণায় ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন জেসন। তিনি জানান, দুজনেই একে অপরের কাজের ভক্ত। শিল্পী হিসেবে শাহরুখের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা তাকে মুগ্ধ করেছে।
১৯৯৯ সালে টেলিভিশন সিরিজ ‘বেওয়াচ: হাওয়াই’ দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু করেন জেসন মোমোয়া। পরে ২০১১ সালে ‘গেম অব থ্রোনস’-এ ‘খাল দ্রোগো’ চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পান। ডিসি ইউনিভার্সের ‘অ্যাকুয়াম্যান’ ছবিতে শিরোনাম চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্লকবাস্টার নায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সম্প্রতি তার অভিনীত ‘এ মাইনক্রাফ্ট’ ছবিটি বক্স অফিসেও সাফল্য পেয়েছে।
অন্যদিকে শাহরুখ খান বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন তার নতুন সিনেমা ‘কিং’র শুটিং নিয়ে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ছবিটি চলতি বছরের ডিসেম্বরে মুক্তির কথা রয়েছে। এই সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে শাহরুখ কন্যা সুহানা খানের।
এছাড়াও ছবিতে অভিনয় করছেন দীপিকা পাড়ুকোন, জয়দীপ আহলাওয়াত, রানী মুখার্জি, অনিল কাপুর ও জ্যাকি শ্রফ।
এলআইএ