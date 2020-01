বইমেলায় তারকাদের যতো বই

অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতিবছর ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হলেও এবার শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি। এ বছরের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের নির্বাচন হবে বিধায় বইমেলার আয়োজন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইমেলার উদ্বোধন করবেন। এদিকে বইমেলাকে ঘিরে প্রকাশক ও লেখকদের প্রস্তুতি চলছে। এরই মধ্যে অনেক বই ছাপাও হয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকারদের পাশাপাশি প্রতিবারের মতো এই বছরও প্রকাশ হচ্ছে বেশ ক’জন জনপ্রিয় তারকার বই। শোবিজের তারকাদের বই নিয়েও আলাদা আগ্রহ থাকে পাঠকদের।

প্রায় প্রত্যেক বইমেলাতেই বই প্রকাশ করেন নন্দিত অভিনেতা আবুল হায়াত। এবারও মেলায় তিনটি বই নিয়ে হাজির হতে যাচ্ছেন তিনি। এর মধ্যে থাকছে দুটি গল্পের ও একটি নাটকের বই। গল্পের বইটির নাম ‘টাইম ব্যাংক’ ও ‘আষাঢ়ে’। নাটকের বইটির নাম ‘প্রিয়-অপ্রিয়’।

নতুন বই নিয়ে আবুল হায়াত জাগো নিউজকে বলেন, ‘বইমেলা আমাদের প্রাণের মেলা। এই উৎসবে নতুন বই নিয়ে আসতে বেশ ভালোই লাগে। এই প্রিয়বাংলা প্রকাশনি আনছে আমার গল্পের বই ‘টাইম ব্যাং’ ও ‘টিভি নাটকের বই ‘প্রিয়-অপ্রিয়’। আরও একটি গল্পের বই আসবে ‘আষাঢ়ে’। আশা করছি প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মেলায় এসে যাবে বইগুলো।’

বইমেলায় আসছে ‘মেলায় যাই রে’ গানের কিংবদন্তি গায়ক মাকসুদুল হকের বই। মাকসুদ ইংরেজিতে লিখেছিলেন ‘হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ রক : দ্য লিগেসি অব আজম খান (History of Bangladesh Rock: The Leagacy of Azam Khan)’ নামের বই। সেটি বাংলায় অনুবাদ হয়ে ‘বাংলাদেশের রকগাথা : আজম খানের উত্তরাধিকার’ নামে প্রকাশ হতে যাচ্ছে আসছে একুশে বইমেলায়। বইটি অনুবাদ করেছেন কবি ও অনুবাদক তানভীর হোসেন।

বইমেলায় প্রথম সপ্তাহ থেকে চন্দ্রবিন্দু প্রকাশন (বুকিশ পাবলিকেশন্সের পরিবেশক)–এর স্টলে পাওয়া যাবে বইটি। এ ছাড়া অনলাইনে বুকিশের পেইজেও অর্ডার করতে পারবেন।

এ ছাড়া এবার প্রথমবারের মতো বই নিয়ে হাজির হতে যাচ্ছেন বাংলা গানের যুবরাজ আসিফ আকবর। তার বইটির নাম ‘পোটকরা টু ম্যানহাটান’। আসিফের লেখা বইটি বাজারে আনছে অন্যধারা প্রকাশনী।

আসিফ আকবর বলেন, ‘আমাদের ছোট্ট গ্রামটির নাম পোটকরা। অনেক পশ্চাৎপদ এই গ্রাম থেকেই উঠে এসেছেন আমার বাবা। চরম প্রতিকূলতা পেরিয়ে তিনি হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট। উচ্চশিক্ষিত হওয়ার অদম্য আকাঙ্খা থেকেই সমস্ত বাঁধা পায়ে মাড়িয়ে সফল হয়েছিলেন আব্বা। আমাদের পরিবার উনার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আমার শৈশব কৈশোরের দুরন্ত সময়গুলো কেটেছে পোটকরায়।

কুমিল্লা শহরে পড়াশোনা এবং বেড়ে উঠলেও পোটকরার মাটির সোঁদা গন্ধ আজও আমার গায়ে মেখে আছে। আমি গায়ক আসিফ হয়ে নাম কামিয়েছি, আমার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত আমাদের একান্নবর্তী পরিবার এবং গ্রামের মানুষ। পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়েছে এই গানের সুবাদে। আমেরিকার ম্যানহাটানে পৌঁছেই নীল আর্মষ্ট্রংয়ের মত বিজয়ের পতাকা উড়িয়েছি মনে মনে, ভুলেও ভুলে যাইনি পোটকরা গ্রামটাকে। এসব নিয়েই লিখেছি এই বইয়ে।’

জনপ্রিয় গীতিকার ও অভিনেতা মারজুক রাসেল। একজন কবি হিসেবেও সমাদৃত তিনি। বিভিন্ন সময় প্রকাশ হয়েছে তার চারটি কাব্যগ্রন্থ। তবে দীর্ঘ ১৫ বছর হয় নতুন কোনো বই আসেনি তার। অবশেষে সেই বিরতি কাটছে। নতুন বই নিয়ে হাজির হচ্ছেন মারজুক। বেশ কিছু কবিতা দিয়ে সাজানো এই বইয়ের নাম ‘দেহবন্টনবিষয়ক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর’। এটি প্রকাশ করছে বায়ান্ন প্রকাশনী। প্রচ্ছদ করেছেন রাজীব দত্ত।

আরও প্রকাশ হচ্ছে গায়িকা পুতুলের লেখা নতুন উপন্যাস। কয়েক বছর ধরেই গ্রন্থমেলায় প্রকাশ হয় পুুতুলের নতুন বই। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২০-এর গ্রন্থমেলায় প্রকাশ পাচ্ছে তার লেখা উপন্যাস ‘কালো গোলাপের ভিতর থেকে উৎসারিত আলোবৃত্তান্ত’। এটি প্রকাশ করছে তাম্রলিপি প্রকাশনী।

ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার শানারেই দেবী শানু কবিতা লেখেন এটা সবার জানা। গত বছর তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক হিসেবে। উপন্যাসটির নাম ছিলো ‘একলা আকাশ’। এ ছাড়াও শিশুদের জন্য একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। এবারের বইমেলায় শানুর দুটো বই প্রকাশিত হবে। একটি উপন্যাস ‘লিপস্টিক’, অন্যটি কবিতার বই ‘প্রিয়তম মেঘ’। অন্বেষা প্রকাশনের ব্যানারে বই দুটো প্রকাশিত হবে।

নায়লা নাঈম। দেশে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা তার। খোলামেলা ছবির কারণে তাকে নিয়ে সমালোচনারও শেষ নেই। আলোচনা সমালোচনাকে দূরে ঠেলে মডেলিংয়ে নানা চমক দেখিয়ে চলেছেন আলোচিত এই ডেন্টিস্ট।

২০২০ এ আসছে বই আকারে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে নায়লা নাঈমের জীবনী। বইটির নাম রাখা হয়েছেন ‘নায়লা নাঈম দ্য কুইন অব কন্ট্রোভার্সি পার্ট ১’ বইটি লিখেছেন লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আহমেদ সাব্বির। গ্রন্থিক প্রকাশন প্রকাশ করবে ‘নায়লা নাঈম দ্য কুইন অব কন্ট্রোভার্সি পার্ট ১’।

সোশ্যাল মিডিয়ার এক আলোচিত নাম সালমান মুক্তাদির। বাংলাদেশের ইউটিউবার হিসেবে তার নামটি চলে আসে শুরুর দিকেই। কখনো বিতর্কিত ভিডিও নির্মাণ করে, কখনো নিজের ব্যক্তি জীবনের প্রেম নিয়ে বারবার আলোচিত-সমালোচিত হয়ে আসছেন তিনি।

গান গেয়েছেন, নাটকেও অভিনয় করেছেন। এবার তিনিও আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন লেখক হিসেবে। এবার একুশে বইমেলায় বই নিয়ে হাজির হচ্ছেন তিনি। এই মেলায়ই আসছে সালমানের প্রথম বই ‘বিহাইন্ড দ্য সিন’। বইটি প্রকাশ করছে অধ্যায়ন প্রকাশনী। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু তারকার বই আসবে এবারের বই মেলায়।

