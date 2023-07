এ যেন এক অচেনা শাহরুখ

বলিউডের বাদশাকে যেন চেনা যাচ্ছে না। তাকে দেখে সবাই বলছেন, এ কোন শাহরুখ! কখনো টাক মাথায়, কখনো মুখের অর্ধেক বীভৎসভাবে পোড়া, কখনো আবার নজরকাড়া অ্যাকশন হিরো অথবা গানের ছন্দে পা মিলিয়ে হেঁটে আসার চেনা ভঙ্গি। ২ মিনিট ১৩ সেকেন্ডের ট্রেলার দেখতে দেখতে বারে বারে দর্শকের মনে হবেই। এ কোন শাহরুখ!

আজ মুক্তি পেল ‘জওয়ান’-এর প্রি-ট্রেলার। আর সেখানে দেখা মিলল কেবল শাহরুখ নয়, সব চরিত্রের ঝলকই। দেখা গেল নয়নতারা, বিজয় সেতুপতি, সান্যা মালহোত্র ও দীপিকা পাড়ুকোনের লুক। নজর কাড়ল দীপিকার শাড়ি পড়ে অ্যাকশনের ঝলক।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ঝলক শেয়ার হয়েছে। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন লুকে দেখা যাচ্ছে শাহরুখকে। কিন্তু তার পরিচয়, তা ধোঁয়াশাতেই। এমনকি তিনি ‘পাপ না পূণ্য’, হিরো না ভিলেন, ধোঁয়াশা বজায় রাখা হলো সেটা নিয়েও। হিন্দি, তামিল ও তেলুগুতে ‘জওয়ান’ সিনেমাটি মুক্তি পাবে চলতি বছরের ৭ সেপ্টেম্বর।

