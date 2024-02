গ্র্যামি পুরস্কারের মঞ্চ থেকে আটক হলেন গায়ক

বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার গ্রামি অ্যাওয়ার্ডস। আজ এর ৬৬তম আসরের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে এ পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান হয়েছে।

এবারের পুরস্কার প্রদানের সবচেয়ে অবাক করা খবর হচ্ছে- গ্র্যামির মঞ্চ থেকেই আটক করা হয়েছে পুরস্কারপ্রাপ্ত গায়ক কিলার মাইককে।

র‌্যাপ সংগীতশিল্পী কিলার মাইক এবার তিনটি পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু পুরস্কারপ্রাপ্তির আনন্দ উপভোগ করার সময়ই তিনি আর পেলেন না। এর আগেই হাতকড়া পরতে হলো শিল্পীকে। অনুষ্ঠান চলাকালেই কিলারকে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায় লস অ্যাঞ্জেলসের পুলিশ।

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8