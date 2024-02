এবারের ‘বাফটা অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন যারা

অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘বাফটা অ্যাওয়ার্ড-২০২৪’র পুরস্কার প্রদান আসর। বাংলাদেশ সময় সোমবার লন্ডনের রয়েল ফেস্টিভ্যাল হলে (১৯ ফেব্রুয়ারি) এবারের পুরস্কার বিতরণীর আসর বসেছিল।

এবারেন ‘বাফটা’র আসরে শুধুই ক্রিস্টোফার নোলানের ‌‘ওপেনহাইমার’ সিনেমা জয়জয়কার। সেরা পরিচালক থেকে শুরু করে সেরা সিনেমা, সেরা অভিনেতাসহ ৭টি বিভাগে এটি পুরস্কার লাভ করেছে।

এবারের আসরে লাল গালিচায় নজরকেড়েছেন এমিলি ব্লান্ট, মার্গো রবি, ব্র্যাডলি কুপারসহ আরও অনেক খ্যাতিমান তারকারা।

Full video of Deepika Padukone announcing the Film Not in the English Language Award for ‘The Zone of Interest’ on stage during the EE BAFTA Film Awards 2024#DeepikaPadukone #BAFTA2024 #BAFTAs pic.twitter.com/Wl7RqxjWlz