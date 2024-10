সেই কালো মিঠুন পেলেন সর্বোচ্চ সম্মান

‘ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কালো রং চলবে না’, মিঠুন চক্রবর্তীর ব্যাপারে এটাই ছিল ভারতের চলচ্চিত্র অঙ্গনের সিদ্ধান্ত। তাকে অভিনেতা হওয়ার চিন্তা বাদ দিতে বলা হয়েছিল। চল্লিশ বছর পর তার হাতেই তুলে দেওয়া হলো অভিনয়ে অনবদ্য অবদানের সম্মান।

গতকাল মঙ্গলবার দিল্লির বিজ্ঞানভবনে ছিল ৭০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। সেরা অভিনয়শিল্পীদের হাতে পুরস্কারের স্মারক তুলে দেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর, মণি রত্নম, মনোজ বাজপেয়ী, এ আর রহমান, প্রীতম, ঋষভ শেঠিসহ ভারতের চলচ্চিত্র জগতের সব ডাকসাইটে তারকাদের। ওই অনুষ্ঠানেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে গ্রহণ করেন মিঠুন চক্রবর্তী।

National Film Awards, 1976 Best Actor

National Film Awards, 1992 Best Actor

National Film Awards, 1995 Best Supporting Actor

National Film Awards, 2024 - Dadasaheb Phalke Award, India's highest cinema honour

