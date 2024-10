কমলা হ্যারিসকে চান এআর রহমান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করেছেন উপহমাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সংগীতজ্ঞ এআর রহমান। তিনি কমলা হ্যারিসকে দেশেটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান। তার নির্বাচনী প্রচারণার জন্য গঠিত ‘এএপিআই ভিক্টোরি ফান্ড’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের ভার্চুয়াল কনসার্টের মাধ্যমে এ সমর্থন জানান এ সংগীতজ্ঞ। ১৪ অক্টোবর ৩০ মিনিটব্যাপী এ কনসার্টের অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘এএপিআই ভিক্টোরি ফান্ড’ হচ্ছে ডেমোক্র্যাট পার্টির এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আমেরিকায় বসবাসরত ভোটারদের একত্রিত করার সংগঠন। এটির মাধ্যমে ভোটারদের ভোট দিতে উদ্ধুদ্ধ করা হচ্ছে। ‘এএপিআই ভিক্টোরি ফান্ড’র চেয়ারপার্সন শেখর নরসিমহান এ আর রহমানের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে একটি বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এই সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে এআর রহমান আমেরিকার নির্বাচনে অংশ নেওয়া নেতা ও শিল্পীদের সঙ্গে একটি কোরাস গানে অংশ নেন। আমরা আশা করব এর মাধ্যমে সবাই কমলা হ্যারিসকে ভোট দিতে উদ্ধুদ্ধ হবেন।’

‘এএপিআই ভিক্টোরি ফান্ড’ একটি টিজারও প্রকাশ করেছে। এতে এআর রহমান এবং ইন্ডিয়াস্পোরার প্রতিষ্ঠাতা এমআর রাঙ্গাস্বামীকে দেখা গেছে। টিজারটি ১৩ অক্টোবর রাত ৮টায় প্রচার হয়েছে।

STARTING NOW Watch the WORLD PREMIERE of A. R. RAHMAN's Virtual Concert in Support of Kamala Harris! Watch it TONIGHT 10/13 at 8 PM ET: https://t.co/kWaT3X6iID#ARRahman #ARR #KamalaHarris2024 pic.twitter.com/PXh4BFLNNu