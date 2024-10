ছেলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় শাহরুখের অভিনব কৌশল

বলিউড বাদশা শাহরুখ খান শুধু অভিনয়েই সেরা নন। তিনি ব্যবসায়িক কৌশলও দারুণভাবে রপ্ত করেছেন। অনেকেই বলছেন তিনি ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে যে কোনো শিল্পপতিকেও হার মানাবেন। সিনেমার সাম্রাজ্য দখলে রাখার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে কিং খানের।

শাহরুখ আইপিএল ক্রিকেট টিমের ‘নাইট রাইডার্স’র মালিক। স্ত্রী গৌরী খানের ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের ব্যবসার সাফল্যের নেপথ্যেও রয়েছেন বাদশা। এদিকে বাবা-মায়ের দেখানো পথে হেঁটে আরিয়ান খানও পোশাক ব্যবসায় নেমেছেন। এবার ছেলের ব্যবসা শীর্ষে নিয়ে যেতে নিজের রপ্ত করা কৌশল কাজে লাগালেন শাহরুখ খান। তবে এবারের কৌশলটি অভিনব।

সম্প্রতি দুবাইয়ে আরিয়ানের বিলাসবহুল স্ট্রিটওয়ার ব্র্যান্ড ‘ডি’ইয়াভোল’র প্রচারের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেই ব্র্যান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাদশা তার জাদুতে বাজিমাত করলেন। এ অনুষ্ঠানে বলিউড সুপারস্টারের পরনে ছিল ধূসর রঙের টিশার্ট-প্যান্ট এবং মাথায় ছেলের পোশাক ব্র্যান্ডের টুপি। মঞ্চে উঠেই ‘কিং’ স্টাইলে অনুরাগীদের অভিবাদন জানালেন। শুধু তাই নয়, ‘ঝুমে জো পাঠান’ গানে নেচে বাজিমাতও করলেন শাহরুখ খান। সেই মুহূর্তের ভিডিও এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

আরিয়ানের দুবাইতে পোশাক ব্র্যান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত তার মা গৌরী খান এবং বোন সুহানা। শাহরুখের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সঞ্জয় কাপুরও সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও শেয়ার করে আরিয়ান খানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পোশাকের ব্যবসা চালু করার পাশাপাশি পরিচালক হওয়ার স্বপ্নও দেখেন বাদশার পুত্র।

Watch as the King of Hearts takes the stage, igniting the crowd with electrifying energy! The cheers say it all—this is a night to remember! @iamsrk#ShahRukhKhan #SRK #KingKhan #DYAVOLAfterDarkDXB #Dyavol pic.twitter.com/mCbCH0W1ni