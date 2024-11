শাহরুখের ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’র সহ-অভিনেতা মারা গেছেন

শাহরুখের ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’ সিনেমার সহ-অভিনেতা দিল্লি গণেশ আর নেই। বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন এ অভিনেতা। আজ (১০ নভেম্বর) সকালে তিনি মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এ অভিনেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন আর মাধবন, বিজয় সেতুপতিসহ অনেক দক্ষিণী তারকা।

রোহিত শেঠির নির্মাণে প্রয়াত অভিনেতা দিল্লী গনেশ শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু দিল্লি গণেশ সবচেয়ে বেশি তামিল সিনেমায় অভিনয় করেছেন।

১৯৪৪ সালে তামিলনাড়ুর তিরুনেভেলিতে জন্মগ্রহণ করেন দিল্লি গণেশ। জন্মসূত্রে তার নাম গণেশন। তবে নির্মাতা কে বালাচন্দর তাকে দিল্লি গণেশ নামটি দেন। ৭০ এর দশকে তামিল সিনেমা এ অভিনেতা যাত্রা শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তামিল সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ অভিনতো ওঠেন।

দিল্লি গণেশ চারশরও বেশি তামিল সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সিরিয়ালেও দেখা গিয়েছে তাকে। তামিল ছাড়াও মালয়ালম, তেলেগু এবং হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। শাহরুখ-দীপিকার ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’ ছাড়াও অভিনেতাকে দেখা গিয়েছিল অনুভব সিনহা পরিচালিত ‘দাস’ এবং রণবীর কাপুর-ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত ‘আজব প্রেম কি গজব কাহানি’ সিনেমায়।

A phenomenal actor and an amazing soul departs for the heavens to entertain them. You will be so sorely missed, sir.. Rest in peace for eternity. #DelhiGanesh pic.twitter.com/mC4aqGQ2NA

দিল্লি গণেশের মৃত্যুর খবর শুনে দক্ষিণী অভিনেতা মাধবন তার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন‘একজন দুর্দান্ত অভিনেতা এবং অত্যন্ত ভালো মনের মানুষকে হারালাম। তিনি এখন স্বর্গবাসী। সেখানকার বাসিন্দাদেরও তিনি প্রচুর আনন্দ দেবেন। আপনাকে খুব মিস করব স্যার। অনন্তকালের জন্য শান্তি কামনা করি’।

Deeply pained to know of the demise of #DelhiGanesh sir, one of Tamil cinema's most versatile actors.The void he leaves behind will be hard to fill. My deepest condolences to his family members, friends and fans. pic.twitter.com/9gnB1MxbXZ