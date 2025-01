১৫ দিনে কত আয় করেছে দেবের ‘খাদান’

শুধু কলকাতা নয়, ভারতের অনেক রাজ্যে হাউসফুল যাচ্ছে দেব অভিনীত ‘খাদান’। সিনেমার দুই প্রযোজনা সংস্থা দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স ও সুরিন্দর ফিল্মসের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সিনেমা হলের তালিকা তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে প্রকাশ করা হয়েছে।

আজ (৫ জানুয়ারি) ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির শো হাউসফুল হওয়ার খবর শেয়ার করেছেন টালিউড সুপারস্টার দেব। গত ২০ ডিসেম্বর থেকে বাংলার বক্স অফিস কাঁপাচ্ছে ‘খাদান’। দেব, যিশু সেনগুপ্ত, বরখা বিস্ত, ইধিকা পাল, অনির্বাণ চক্রবর্তীদেরে এ সিনেমা ভারতজুড়ে মুক্তি পায় নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি। দুদিনেই ভারতজুড়ে আয়ের দাপট দেখাচ্ছে ‘খাদান’। মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, হায়দারাবাদ, পুণের মাল্টিপ্লেক্সে কোথাও সিনেমা হাউসফুল আবার কোথাও প্রায় হাউসফুল হচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে।

@idevadhikari Never seen anyone posting about Delhi-NCR !



Sunday show HOUSEFULL !



It’s our immense love for you Dev da 1200km+ away.



Bangali sob pare#khadaan pic.twitter.com/QerGVIwTWz — Suvam Guha (@s4_suvam) January 4, 2025

নায়ক দেব যে এক্স পোস্ট শেয়ার করেছেন, তাতে জানানো হয়েছে, দিল্লি এনসিআরের আজকের শো-ও হাউসফুল যাচ্ছে। অর্থাৎ রাজ্যের পর ভারতজুড়ে খাদানের জয়যাত্রা চলমান রয়েছে।

মুক্তির দিনই ১ কোটি রুপি আয় করেছিল ‘খাদান’। এর আলোকে দেবের ‘আমাজন অভিযান’-এরপরই এ সিনেমার স্থান। মাত্র ১১ দিনে ১০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে দেবের এ সিনেমা। যা বাংলা সিনেমার ইতিহাসে দ্রুততম সময়ের এ আয়।

১৫ দিনে সিনেমার মোট আয় ১২.৩ কোটি রুপি। অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে, এখন পর্যন্ত ‘খাদান’ মোট ১৩ কোটি ২০ লাখ রুপি আয় করেছে। এদিকে ‘টলি বাংলা বক্স অফিস’র হিসেব মতে, ২০২৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে বাংলা সিনেমার আয়ের আলোকে সবার আগে ‘বহুরূপী’। ৯ সপ্তাহে সিনেমাটি আয় করেছে ৫.৫১ কোটি রুপি। যেখানে ‘খাদান’ এরই মধ্যে ২ কোটির বেশি ব্যবসা করেছে।

এমএমএফ/জেআইএম