যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়েছে হলিউড। জেমি লি কার্টিস, অ্যান্থনি হপকিনস, ম্যান্ডি মুরেদের লস অ্যাঞ্জেলসের বাড়ি দাবানলের পুড়েছে। এ তালিকায় রয়েছেন প্যারিস হিলটনও।

আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলতে থাকা ঘরবাড়ির ছবি শেয়ার করে একাধিক হলিউড তারকা সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ক্যালিফোর্নিয়া। আর সেই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েই কাঁদলেন প্যারিস হিলটন।

I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable. When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it. But now, standing here and seeing it with my own eyes, it feels like my heart has shattered into a million… pic.twitter.com/mJcFjQVVX7