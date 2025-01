যে কারণে ‘গেম চেঞ্জার’ থেকে একটি গান বাদ দেওয়া হয়েছে

রাম চরণ ও কিয়ারা আদবাণী অভিনীত ‘গেমচেঞ্জার’ মুক্তি পেয়েছে ১০ জানুয়ারি। এই জুটি থাকায় সিনেমাটি নিয়ে সবার মনে বাড়তি আকর্ষণ ছিল। মুক্তির দুদিনে বক্স অফিসে ভালোই ব্যবসা করছে এটি।

‘গেম চেঞ্জার’ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ‘না না হায় রা না’ একটি গান। কিন্তু শুটিংয়ে পরেও কেনো গানটি সিনেমা থেকে বাদ পড়ল, তা নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

শুটিং হওয়ার পরেও কেনো সিনেমা মুক্তির পরে গানটি দেখতে পেলেন না তারা, তা নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন। ‘গেম চেঞ্জার’ টিমের পক্ষ থেকে থেকে অনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, কেনো গানটি বাদ পড়েছে।

‘না না হায় রা না’ হলো প্রথম ভারতীয় গান যেটি ক্যামেরার ইনফ্রারেড লেন্সে শুটিং করা হয়েছে। এ লেন্সের বিশেষত্ব হলো, এতে দৃশ্যপট আরও বেশি জীবন্ত বলে মনে হয়। তবে এ লেন্সে শুটিং করার কারণে গানটি সম্পাদনার সময় কিছু সমস্যা দেখা দেয়। গানটিকে তাই যথা সময়ে সিনেমায় রাখা যায়নি।

Everyone's favorite, #NaanaaHyraanaa | #Lyraanaa | #JaanaHairaanSa from #GameChanger

has been edited out due to technical challenges encountered during the processing of infrared images in the initial prints. Rest assured, we are diligently working towards adding the song back… pic.twitter.com/N1mQO2GAG6