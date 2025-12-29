সৈকতের শীতের ছবি পেক্সেলসের শীর্ষে
তরুণ আলোকচিত্রী আব্দুর রহমান সৈকতের ছবি জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বখ্যাত প্ল্যাটফর্ম পেক্সেলসের শীর্ষে। তার দুটি আলোকচিত্র র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে রেখেছে ছবি ও ভিডিওর আন্তর্জাতিক এ সাইটটি। সৈকতের ছবি দুটির শিরোনাম উইন্টার মর্নিং বাংলাদেশ ও বাস্কেটবল অ্যান্ড স্কাই।
পেক্সেলস-এ সৈকতের দুটি ছবি এখন বৈশ্বিক র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থানে রয়েছে। লাখ লাখ ছবির ভিড়ে Basketball and Sky এবং Winter Morning Bangladesh শিরোনামে শীর্ষে দেখা যাচ্ছে এই তরুণের আলোকচিত্র। সেখানে দেখা যাচ্ছ শীতে যবুথবু এক বৃদ্ধ গ্রামের পথ ধরে হেঁটে আসছেন। অন্য ছবিতে শূন্যে ভেসে থাকতে দেখা যাচ্ছে একটি বাস্কেটবল।
এই অর্জন সৈকতের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, ‘একজন বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে নিজের দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারাটা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।’ তিনি বিশ্বাস করেন, এটি বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির জন্যও সম্মানের। তার তোলা বেশ কিছু ছবি এই প্ল্যাটফর্মে ‘ফিচার্ড’ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হচ্ছে।
আলোকচিত্রে আরও বেশ কিছু অর্জন রয়েছে তরুণ সৈকতের। সদ্য পড়াশোনা শেষ করা সৈকত জাতীয় পর্যায়ে ফটোগ্রাফি পুরস্কার অর্জন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিউটিফুল ক্যাম্পাস’ প্রতিযোগিতায় ছবি তুলে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল স্টক ফটো অ্যাপ্রুভাল সাটারস্টকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাইটে জায়গা করে নিয়েছে তার আলোকচিত্র।
সৈকতের ছবিগুলো দেখা যাবে এই লিংকে।
আরএমডি