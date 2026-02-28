যিনি দলীয় মনোনয়ন পাবেন তিনিই সিটি করপোরেশন নির্বাচন করবেন: ইশরাক
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) নির্বাচনে যিনি দলীয় মনোনয়ন পাবেন তিনিই নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ডিএসসিসির নগর ভবনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে ডিএসসিসি প্রশাসক আব্দুস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইশরাক।
মেয়র নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে ইশরাক হোসেন বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন করার বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছি। কিন্তু এই স্ট্যাটাসেই সবকিছু নয়। আমি দলীয় মনোনয়নে ঢাকা-৬ আসনে নির্বাচন করেছি। এখন সামনে সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন যিনি পাবেন তিনিই নির্বাচন করবেন।
এমএমএ/এমএমকে