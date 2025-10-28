ড্যাবের ২৭৬ সদস্যের কমিটি অনুমোদন
অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদকে সভাপতি এবং ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিলকে মহাসচিব করে বিএনপিন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)–এর ২৭৬ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫৭ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদও গঠন করা হয়েছে।
নবগঠিত কমিটিতে চিকিৎসক সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সিনিয়র ও তরুণ নেতৃত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংগঠনের নীতিনির্ধারকদের মতে, চিকিৎসকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার এবং জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কমিটির মূল অঙ্গীকার।
৫৭ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদে (২০২৫) প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার। পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক ডা. এ কে এম আজিজুল হক, ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সেলিম, অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকি, অধ্যাপক ডা. শাহ মোহাম্মদ শাজাহান আলী, ডা. রফিকুল হক বাবলু, অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, অধ্যাপক ডা. নুর উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ডা. ময়নুল ইসলাম সাদিক, অধ্যাপক ডা. শাহরিয়ার হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদার এবং অধ্যাপক ডা. মাহামুদুল হক সরকারসহ অনেকে।
২৭৬ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটিতে (২০২৫) সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কেনান।মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল। এছাড়া সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন ৪৭ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক ডা. মোস্তাক রহিম স্বপন, অধ্যাপক ডা. মোফাখারুল ইসলাম, ডা. তমিজ উদ্দিন আহমেদ মানিক, ডা. পারভেজ রেজা কাকন, অধ্যাপক ডা. ফারুক কাশেম, ডা. কাজী মাযহারুল ইসলাম দোলন এবং ডা. শহিদুল হাসান বাবুল প্রমুখ।
কোষাধ্যক্ষ: ডা. মো. মেহেদী হাসান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব: অধ্যাপক ডা. এ কে এম খালেকুজ্জামান দিপু।
যুগ্ম-মহাসচিব পদে রয়েছেন ৪০ জন চিকিৎসক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আছেন সারাদেশের বিভাগীয় প্রতিনিধিরা— ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর বিভাগ থেকে। তথ্যপ্রযুক্তি, সমাজকল্যাণ, পরিবেশ ও জলবায়ু, মানবাধিকার, সাহিত্য, গবেষণা, আন্তর্জাতিক ও নারীবিষয়ক সম্পাদকসহ বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
