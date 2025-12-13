রাজনীতিমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার আহ্বান স্বাস্থ্য উপদেষ্টার

রাজনীতিমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার আহ্বান স্বাস্থ্য উপদেষ্টার
হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের বসার রুম কোনো রাজনৈতিক দলের অফিসে পরিণত করা যাবে না। পাবলিক হেলথ সেন্টারগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে জনগণের সর্বোচ্চ ও গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দিন।
নুরজাহান বেগম বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের বসার রুম কোনো রাজনৈতিক দলের অফিসে পরিণত করা যাবে না। এটি চিকিৎসার জায়গা, সমস্যা সমাধানের জায়গা। সরকার থেকে বেতন নিয়ে দায়িত্ব পালনই চিকিৎসকদের মূল কাজ।
তিনি বলেন, অনেক চিকিৎসক পোস্টিং পাওয়ার পর কর্মস্থলে পুরো সময় উপস্থিত থাকেন না, যা স্বাস্থ্যসেবায় সংকট তৈরি করে। নতুন ব্যবস্থায় বদলি ও প্রমোশন অটোমেশনের মাধ্যমে হবে এতে বৈষম্যের সুযোগ থাকবে না, জানান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা।
সভায় চমেক হাসপাতালসংলগ্ন বার্ন ইউনিট ও শাহানশাহ হজরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্টের অর্থায়নে হৃদরোগ বিভাগের আধুনিকায়ন প্রকল্পের প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়।
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, দেশে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোকসহ নানা রোগে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা শক্তিশালী নয়। পরিবার পরিকল্পনায় অগ্রগতি হলেও শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার বেড়েছে। প্রজননস্বাস্থ্য উন্নয়নে মাদক ও বাল্যবিয়ে রোধ জরুরি, উল্লেখ করে তিনি বলেন, গর্ভবতী মাকে হাসপাতালে আনতে পারলে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। ভবিষ্যতে শিশুজন্ম হাসপাতালের মাধ্যমেই নিশ্চিত করার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।
মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. ওমর ফারুখ ইউসুফ, চমেক হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. হাসানুজ্জামান, কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারেক নুরুদ্দিন, বার্ন ও প্লাস্টিক ইউনিটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রফিক উদ্দিন আহমেদ এবং শাহানশাহ হজরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্টের সচিব অধ্যাপক এ ওয়াই এমডি জাফর।
