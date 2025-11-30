  2. স্বাস্থ্য

দেশব্যাপী নার্স ও মিডওয়াইফদের প্রতীকী শাটডাউন কর্মসূচি

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২২ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
নার্স ও মিডওয়াইফদের প্রতীকী শাটডাউন কর্মসূচি পালন

দেশব্যাপী সব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও নার্সিং মিডওয়াইফারিড়গুলোতে একযোগে প্রতীকী শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছেন নার্স ও মিডওয়াইফরা।

রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল বাগান গেট থেকে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দেশজুড়ে জেলা, উপজেলা, বিভাগ ও মহানগরের সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যালয়ের সামনে দুই ঘণ্টার এ শাটডাউন কর্মসূচি পালিত হয়।

বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ড. মো. শরিফুল ইসলাম ও মহাসচিব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান জুয়েলের সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ প্রতীকী শাটডাউন পালিত হয়।

বিএনএ জানায়, স্বাস্থ্য উপদেষ্টার আশ্বাস পাওয়ার পরও দীর্ঘ ১৪ মাস ধরে নার্সিং-মিডওয়াইফারি পেশাজীবীদের পেশাগত উন্নয়ন, বিদ্যমান প্রশাসনিক বৈষম্য নিরসন এবং পেশাগত সংস্কার বাস্তবায়নে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর বিপরীতে ৪৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী ও স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসন এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে ভিন্ন অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করার ‘অপচেষ্টা’ দেশের নার্স ও মিডওয়াইফদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

বিএনএ আরও জানায়, দাবিসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সারাদেশব্যাপী ধারাবাহিক কর্মসূচি চললেও অদ্যবধি সরকার বা প্রশাসন থেকে কোনো কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় পূর্বঘোষিত নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে ২ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) সকাল ১০টা থেকে দেশজুড়ে লাগাতার কমপ্লিট শাটডাউন চলবে। এ সময় সকাল-বিকেল-রাত্রীকালীন সব শিফটে নার্স ও মিডওয়াইফরা সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন।

তবে কমপ্লিট শাটডাউন চলাকালে জরুরি বিভাগ, জরুরি ওটি, এনআইসিইউ, আইসিইউ, সিসিইউ, ডায়ালাইসিসসহ স্পর্শকাতর ইউনিটের জন্য বিশেষ জরুরি সেবা স্কোয়াড গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের নেতারা বলেন, আশ্বাসের পরও ১৪ মাস ধরে দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় উদ্ভূত সব ধরনের পরিস্থিতির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে।

নার্সদের উপস্থাপিত ৮ দফা দাবি হলো-

১. স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে অন্য অধিদপ্তরে একীভূতকরণের উদ্যোগ বন্ধ এবং জাতীয় নার্সিং কমিশন গঠন।২.অধিদপ্তর প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি, অর্গানোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড সেট-আপ ও ক্যারিয়ার পাথ দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।
৩. নবম থেকে চতুর্থ গ্রেড পর্যন্ত উচ্চতর পদে ভূতাপেক্ষ প্রমোশন ও সুপারনিউমেরারি পদোন্নতি।
৪.নার্সিং সুপারভাইজার ও নার্সিং ইন্সট্রাক্টর পদ দশম গ্রেড থেকে নবম গ্রেডে উন্নীতকরণ।
৫. ডিপ্লোমা নার্স-মিডওয়াইফদের সনদ স্নাতক (পাস) সমমান ঘোষণা এবং সব গ্র্যাজুয়েট নার্সের জন্য প্রফেশনাল বিসিএস চালু।
৬. বেসরকারি স্বাস্থ্য ও নার্সিং-মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগবিধি ও বেতন কাঠামো প্রণয়ন এবং ভুয়া ও অপ্রশিক্ষিত নার্স–মিডওয়াইফদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা।
৭. ঝুঁকিভাতা দেওয়া এবং পূর্ববর্তী সরকারের চাপিয়ে দেওয়া নতুন নার্সিং ইউনিফর্ম বাতিল।
৮.শয্যা-রোগী-চিকিৎসক অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স-মিডওয়াইফের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বরিশাল ও বাকেরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত নার্স ও মিডওয়াইফরা আট দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেন। বিএনএ বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে সেখানকার বিভিন্ন হাসপাতাল কমপ্লেক্সের সামনে এসব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের নেতাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের বৈষম্য ও অবহেলা দূর করার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরও কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় নার্সিং পেশাজীবীদের চরম হতাশা তৈরি হয়েছে। তারা বলেন,নার্সিং-মিডওয়াইফারি পেশাজীবীদের ন্যায্য দাবিগুলো বাস্তবায়ন ছাড়া কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হবে না।

