নিকডু শিক্ষক সমিতির জার্নাল ও গঠনতন্ত্রের মোড়ক উন্মোচন

প্রকাশিত: ১০:১৪ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি শিক্ষক সমিতির জার্নাল ও গঠনতন্ত্রের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (নিকডু) শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে একটি জার্নাল (জেএনআইকেডিইউ) ও শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্রের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় নিকডু অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠানে সদ্য উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনকারী ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সংবর্ধনাও দেওয়া হয়।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক ডা. মশিউর আরেফিন রুবেলের সভাপতিত্বে ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহরিয়ার মো. কবির হাসান (পল্লব)-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন নিকডুর পরিচালক অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আলফা সানী, শিক্ষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহ নেওয়াজ দেওয়ান, ইউরোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. শওকত আলম, নেফ্রোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. আনম এহসানুল করিম, ট্রান্সপ্লান্ট ইউরোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. ফজল নাসের, শিশু ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. ফয়সাল ইসলাম, শিশু নেফ্রোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. কবির আলম, অ্যানেসথেসিয়া বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. তানভীর আলম, রেডিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. তাহমিনা ইসলাম এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. মোর্শেদ আলম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. হাসিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক ডা. মাসুদ পারভেজ, আবাসিক সার্জন ডা. সানাউল্লাহ সানু, ডা. শেখ আমিরুল ইসলাম, আবাসিক চিকিৎসক ডা. সৈয়দ রানা কবির, ডা. মীর রাশেদুল হাসানসহ চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীরা।

স্বাগত বক্তব্যে শিক্ষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহ নেওয়াজ দেওয়ান শিক্ষক সমিতি গঠনের প্রক্রিয়া তুলে ধরেন। তিনি নিকডুর প্রতিষ্ঠায় ভূমিকার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের জানুয়ারি ও জুলাই সেশনের দুটি জার্নাল এবং শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্রের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ সময় ২০ জন সদ্য উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং ৪২ জন পদোন্নতিপ্রাপ্ত চিকিৎসককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বক্তারা জানান, বর্তমানে নিকডুতে প্রতিদিন ছয়টি অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪৪টি কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত এক মাসেই প্রায় পাঁচটি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বহির্বিভাগে প্রতিদিন দেড় হাজারের বেশি রোগী চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন।

হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আলফা সানী বলেন, সবাইকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। হাসপাতালকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব সবার। নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে শিক্ষক সমিতি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ডা. মশিউর আরেফিন রুবেল বলেন, ভবিষ্যতে নিকডু একটি আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিকডু দ্রুত ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’-এ রূপ নেবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

