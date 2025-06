দুবাইয়ের ৬৭তলা ভবনে ভয়াবহ আগুন

দুবাইয়ের ৬৭তলা একটি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে সেখান থেকে ৩ হাজার ৮০০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শনিবার দুবাইয়ের মেরিনায় অবস্থিত ওই বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বলে জানিয়েছে দুবাই মিডিয়া অফিস (ডিএমও)।

শুক্রবার গভীর রাতে আগুন লাগার পর মেরিনা পিনাকলের ৭৬৪টি অ্যাপার্টমেন্টের ৩ হাজার ৮২০ জন বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।

খালিজ টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুবাই সিভিল ডিফেন্সের বেশ কয়েকটি টিম ছয় ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।

This morning, a massive fire started in a Dubai’s residential building.



Yet, the 3,820 residents were rescued without injuries.



I promise you, I have never seen a more efficient country than the UAE.



