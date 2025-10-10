চুক্তির পরও বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল

চুক্তির পরও বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদনের পরও গাজায় নতুন করে বিমান হামলা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে গাজা শহরের পূর্বাঞ্চলে হেলিকপ্টার দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। এছাড়া গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় খান ইউনুস এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলার খবর পাওয়া গেছে।
আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী খান ইউনুসের কেন্দ্রস্থলের কাটিবা এলাকায় কয়েকবার টানা গোলাবর্ষণ করেছে।তবে এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
গাজার সিভিল ডিফেন্স বিভাগ বাসিন্দাদের সতর্ক করে জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিকভাবে গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার করার আগ পর্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
অন্যদিকে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে গাজা শহরে এক স্নাইপার হামলা একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিহত হয়েছেন। নিহত সেনা কর্মকর্তা সেনাবাহিনীর ৬১৪তম কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন।
ইসরায়েলি হামলার এসব ঘটনা এমন সময় ঘটছে, যখন চুক্তি অনুযায়ী গাজায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কথা। স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে—ইসরায়েলি বাহিনী এখনো সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান করছে।
ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার আহত হয়েছেন বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু; যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
কেএম