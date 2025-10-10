ট্রাম্পকে পুরস্কার না দেওয়ায় নোবেল কমিটির সমালোচনা হোয়াইট হাউজের

ট্রাম্পকে পুরস্কার না দেওয়ায় নোবেল কমিটির সমালোচনা হোয়াইট হাউজের
নোবেল শান্তি পুরস্কার থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বাদ দেওয়ায় নোবেল কমিটির সমালোচনা করেছে হোয়াইট হাউজ। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) নরওয়ের অসলোতে ঘোষণায় দেখা যায়, ২০২৫ সালের শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো।
পুরস্কার ঘোষণার পরই হোয়াইট হাউজের যোগাযোগবিষয়ক পরিচালক স্টিভেন চিউং এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, নোবেল কমিটি আবারও প্রমাণ করেছে, তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে প্রাধান্য দেয়।
তিনি আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তিচুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধের অবসান এবং জীবন বাঁচানোর কাজ অব্যাহত রাখবেন। তার হৃদয় একজন মানবতাবাদীর মতো ও এমন কেউ আর নেই যিনি শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়েই পাহাড় সরাতে পারেন।
দ্বিতীয় মেয়াদে জানুয়ারি থেকে হোয়াইট হাউজে ফেরার পর থেকেই ট্রাম্প দাবি করে আসছেন, তিনি বিশ্বজুড়ে একাধিক সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে নোবেল পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছেন। তবে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ট্রাম্পের এই দাবি অনেকটাই অতিরঞ্জিত।
নোবেল ঘোষণার আগের দিনও ট্রাম্প পুনরায় বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যা তিনি নিজের ‘অষ্টম যুদ্ধের অবসান’ হিসেবে বর্ণনা করেন।
তবে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) তিনি যোগ করেন, তারা যা-ই করুক না কেন, আমার তাতে সমস্যা নেই। আমি এটা পুরস্কারের জন্য করিনি; করেছি কারণ এতে অনেক মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে।
অসলোভিত্তিক নোবেল পুরস্কার বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন, ট্রাম্পের নোবেল জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের মতে, তার ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতা আলফ্রেড নোবেলের ১৮৯৫ সালের উইলে নির্ধারিত শান্তির আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
