আরও ১৫ ফিলিস্তিনির মরদেহ ফিরিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল

আরও ১৫ ফিলিস্তিনির মরদেহ ফিরিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল
গাজায় যুদ্ধবিরতির পরেও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। নাবলুসের পূর্বে আসকার শরণার্থী শিবিরে অভিযানের সময় দখলদার বাহিনীর গুলিতে এক ফিলিস্তিনি তরুণ নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট আল জাজিরাকে এ তথ্য জানিয়েছে।
এদিকে ইসরায়েল আরও ১৫ ফিলিস্তিনি বন্দির মরদেহ ফিরিয়ে দিয়েছে। ১০ অক্টোবরের যুদ্ধবিরতির পর থেকে এখন পর্যন্ত ৩৩০ ফিলিস্তিনি বন্দির মরদেহ ফিরিয়ে দিয়েছে।
অপরদিকে ভারী বৃষ্টির কারণে গাজা সিটির অস্থায়ী শিবিরগুলোর তাঁবুতে পানি ঢুকে পড়ায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা বিপাকে পড়েছে। জাতিসংঘ সতর্ক করেছে যে, ইসরায়েলি নিষেধাজ্ঞার কারণে লাখ লাখ পরিবারকে পর্যাপ্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাচ্ছে না।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সে সময় ইসরায়েলে মোট ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত এবং প্রায় ২০০ জনকে জিম্মি হিসেবে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়।
এরপরেই গাজায় হামলা চালায় ইসরায়েল। এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় ৬৯ হাজার ১৮৭ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭০ হাজার ৭০৩ জন আহত হয়েছে।
টিটিএন