হংকংয়ের বহুতল ভবনে আগুন: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭৫

প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
হংকংয়ে কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন/ ছবি: এএফপি

হংকংয়ের কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৭৫ জন নিহত এবং ৭৬ জন আহত হয়েছেন। তবে এ ঘটনায় এখনও প্রায় ৩০০ জন নিখোঁজ বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) তাই পো জেলায় অবস্থিত আটটি ভবনের মধ্যে সাতটিতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। হংকংয়ের প্রশাসনিক প্রধান জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন মূলত নিয়ন্ত্রণে।

এক ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা বলেন, আমাদের সবকিছুই ছিল এই অ্যাপার্টমেন্টে। এখন সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—আর কী রইলো আমাদের?

সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী, এসব ভবনে প্রায় ৪ হাজার ৬০০ বাসিন্দা থাকতেন। তবে অগ্নিকাণ্ডের সময় ভবনগুলোতে ঠিক কতজন ছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আগুন কীভাবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত চলছে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে— ভবনের বাইরের অংশে ব্যবহৃত অগ্নি-প্রতিরোধী নয় এমন সামগ্রী আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ হতে পারে।

ঘটনার পর তিনজন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাকে অবহেলাজনিত হত্যার সন্দেহে আটক করেছে পুলিশ।

সূত্র: বিবিসি

