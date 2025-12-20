  2. আন্তর্জাতিক

ইউরোপে বাড়ছে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, তালিকায় আছে যেসব দেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইউরোপে বাড়ছে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা/ ছবি : এএফপি

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়ার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। এদেশের প্রায় ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী একবার হলেও পড়াশোনা ছেড়েছেন। এর পরে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ডেনমার্ক (২৭ শতাংশ) এবং তৃতীয় অবস্থানে লুক্সেমবার্গ (২৫ শতাংশ)। শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ কঠিন ও ভুল কোর্স নির্বাচন, মানসিক অবসাদ, প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া এবং তুলনামূলক কম হলেও আর্থিক সংকট।

ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ঝড়ে পড়ার তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে আছে এস্তোনিয়া, এরপর ধারাবাহিকভাবে অস্ট্রিয়া (২২ দশমিক ৩ শতাংশ), ফিনল্যান্ড (২২ দশমিক ১ শতাংশ), নরওয়ে (২২ শতাংশ), ফ্রান্স (১৯ দশমিক ৯ শতাংশ), সুইডেন (১৯ শতাংশ), পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া, স্পেন, মাল্টা, জার্মানি।

এ তালিকায় সর্বনিম্নে রয়েছে রোমানিয়া এবং গ্রিস। এই দুই দেশে ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীর হার ১ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২ দশমিক ২ শতাংশ

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইইউভুক্ত দেশগুলোতে মোট ড্রপআউটের ৪৩ শতাংশ তখনই ঘটে যখন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারেন যে তাদের বেছে নেওয়া কোর্সটি তাদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি কঠিন অথবা বাস্তব প্রত্যাশার সঙ্গে মিলছে না। এই হার উচ্চশিক্ষা ও পোস্ট-সেকেন্ডারি পর্যায়ে বেড়ে ৫০ শতাংশ হয়।

তবে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সংকট নয় বরং ভুল কোর্স নির্বাচনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ড্রপআউটের মূল কারণ। মোট ড্রপআউটের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশেরও কম জানিয়েছেন, পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য না থাকায় তারা শিক্ষা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য বলছে, ইইউভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ১৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী মোট ১৪ শতাংশ নাগরিক জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোনো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছেন। তবে দেশভেদে এই হার ব্যাপকভাবে ভিন্ন।

সূত্র : ইউরো নিউজ

