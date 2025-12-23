  2. আন্তর্জাতিক

দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ, ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা

প্রকাশিত: ০১:১৭ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বড় ধরনের বিক্ষোভ দেখান বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ও বজরঙ্গ দলের সদস্য ও সমমনারা/ ছবি: এনডিটিভি

ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বড় ধরনের বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ‘উগ্র হিন্দুত্ববাদী’ সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকরা। এসময় তারা ব্যারিকেড ভেঙে কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন।

জানা গেছে, ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ সমাবেশ হয়, যার নেতৃত্ব দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ও বজরঙ্গ দল।

এদিকে, পরিস্থিতি আমলে নিয়ে হাইকমিশনের বাইরে নিরাপত্তা বাড়িয়েছে দিল্লি পুলিশ। তীব্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরও কিছু প্রতিবাদকারী ব্যারিকেড ভেঙে কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দিকে এগোতে দেখা গেছে। বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিবাদকারীরা অন্তত দুটি স্তরের ব্যারিকেড ভেঙে হাইকমিশনের দিকে এগিয়েছে। পাশাপাশি, অনেক প্রতিবাদকারী ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড হাতে তুলে ধরে হাইকমিশনের সামনে নিন্দাজ্ঞাপক স্লোগান দেন।

তবে নিরাপত্তা সংস্থা আগেই এই প্রতিবাদের সম্ভাবনা নিয়ে সতর্ক ছিল ও কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা রোধে হাইকমিশনের বাইরে শক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছিল। এলাকায় তিন স্তরের ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে এবং পুলিশ ও প্যারামিলিটারি সদস্যরা টহল দিচ্ছেন।

এদিকে, ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে দীপুকে পিটিয়ে হত্যার পর মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার মামলায় গ্রেফতার হওয়া ১২ আসামির ৩ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আসামিদের বিরুদ্ধে ৫ দিন করে রিমান্ড প্রার্থনা করেন। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহের ৮ নম্বর আমলি আদালতের সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন এই রিমান্ড আদেশ দেন।

রিমান্ডপ্রাপ্তরা হলেন- আশিকুর রহমান (২৫) কাইয়ুম (২৫), লিমন সরকার (১৯), তারেক হোসেন (১৯), মানিক মিয়া (২০), এরশাদ আলী (৩৯), নিজুম উদ্দিন (২০), আলমগীর হোসেন (৩৮), মিরাজ হোসেন আকন (৪৬), আজমল হাসান সগীর (২৬), শাহিন মিয়া (১৯) ও নাজমুল (২১)।

সূত্র: এনডিটিভি

