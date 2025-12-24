  2. আন্তর্জাতিক

অস্ট্রেলিয়ার জনবহুল রাজ্যে কঠোর অস্ত্র আইন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১০ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বন্ডাই বিচ/ ছবি: এএফপি

অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলস বন্ডাই বিচে ভয়াবহ গুলির ঘটনার পর কঠোর অস্ত্র ও সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাস করেছে।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোরে রাজ্য সংসদে জরুরি অধিবেশনে এই আইন অনুমোদন দেওয়া হয়। এর ফলে অস্ত্রের মালিকানা সীমিত করা, সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রতীক প্রকাশ নিষিদ্ধ করা এবং বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্রিস মিন্স বলেন, সবাই হয়তো এই কঠোর আইন সমর্থন করবেন না, তবে মানুষের নিরাপত্তাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন, এই সন্ত্রাসী হামলার পর নিউ সাউথ ওয়েলস আর আগের মতো নেই।

গত ১৪ ডিসেম্বর বন্ডাই বিচে একটি ইহুদি উৎসব চলাকালে বন্দুকধারীর হামলায় ১৫ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হন। এটি অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা।

নতুন আইনে—

  • একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৪টি অস্ত্র রাখতে পারবেন
  • কৃষকদের জন্য সর্বোচ্চ ১০টি অস্ত্রের অনুমতি থাকবে
  • অস্ত্র রাখার জন্য গান ক্লাবের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক
  • সন্ত্রাসী হামলার পর ৩ মাস পর্যন্ত বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে পুলিশ

আইএস, হামাস বা হিজবুল্লাহর মতো নিষিদ্ধ সংগঠনের পতাকা বা প্রতীক প্রদর্শন করলে সর্বোচ্চ ২ বছরের জেল বা জরিমানা হবে।

সরকার জানিয়েছে, ঘৃণা ছড়ায় এমন স্লোগান ও বক্তব্য, যা মানুষকে ভয় দেখায় বা অপমান করে—সেগুলো আর সহ্য করা হবে না।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

