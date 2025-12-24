মস্কোতে বিস্ফোরণে দুই পুলিশসহ নিহত ৩

মস্কোতে বিস্ফোরণে দুই পুলিশসহ নিহত ৩
রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর দক্ষিণাঞ্চলে বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। ওই এলাকার কাছেই কিছুদিন আগেই গাড়িবোমা হামলায় একজন জেনারেল নিহত হন। দেশটির তদন্তকারীদের দাবি ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা সংস্থা ওই হামলা চালিয়েছে। খবর আল জাজিরার।
রুশ তদন্ত কমিটি জানিয়েছে, বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোরে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের চেষ্টার সময় বিস্ফোরণে দুই ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যখন পুলিশ কর্মকর্তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তির দিকে এগিয়ে যান তখন একটি বিস্ফোরক ডিভাইসে বিস্ফোরণ ঘটে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দুই পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত অবস্থায় প্রাণ হারান এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিও বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন।
আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের ‘হত্যার চেষ্টা’ এবং ‘বিস্ফোরক পাচারের’ ঘটনায় একটি তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়।
মস্কো থেকে আল জাজিরার ইউলিয়া শাপোভালোভা বলেন, দক্ষিণ মস্কোর ইয়েলৎস্কায়া স্ট্রিটের একটি পুলিশ স্টেশনের কাছে খুব ভোরে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে ওই এলাকার কাছেই রুশ জেনারেল ফানিল সারভারভ নিহত হন।
নিহত দুই তরুণ ট্রাফিক পুলিশ সদস্যের বয়স মাত্র ২৪ এবং ২৫ বছর বলেও জানান তিনি। নিহতদের মধ্যে একজনের স্ত্রী এবং সন্তান রয়েছে। এটা সত্যিই তাদের পরিবারের জন্য এক মর্মান্তিক ঘটনা।
