সোমালিল্যান্ডকে ‘স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের’ স্বীকৃতি দিলো ইসরায়েল

সোমালিল্যান্ডকে ‘স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের’ স্বীকৃতি দিলো ইসরায়েল
সোমালিল্যান্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ‘স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইসরায়েল। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর এ ঘোষণা দেয়।
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী আজ সোমালিল্যান্ড প্রজাতন্ত্রকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।
এই ঘোষণার মাধ্যমে ইসরায়েল প্রথম দেশ হিসেবে সোমালিয়ার বিচ্ছিন্ন অঞ্চল সোমালিল্যান্ডকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলো।
সোমালিল্যান্ড হলো ‘হর্ন অব আফ্রিকা’ অঞ্চলে অবস্থিত একটি স্ব-ঘোষিত স্বাধীন রাষ্ট্র, যা ১৯৯১ সালে সোমালিয়া থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিকভাবে এটি সোমালিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচিত হলেও, এর নিজস্ব সরকার, মুদ্রা, সামরিক বাহিনী ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সঙ্গে এটি শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্যও পরিচিত।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ