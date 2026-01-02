ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ
খেরসনে নববর্ষের অনুষ্ঠানে ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলায় নিহত ২৪
ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় খেরসন অঞ্চলের রুশ-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নববর্ষ উদযাপন চলাকালে একটি হোটেল ও ক্যাফেতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন বলে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
নিহতদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। এ ঘটনায় আরও অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে মস্কো।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রাথমিক তথ্যে ২৪ জন নিহত ও ৫০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নববর্ষ উদ্যাপনে জড়ো হওয়া বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে পূর্বপরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে।
এদিকে, ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্র এসব দাবি প্রত্যাখান করে রুশ সংবাদ সংস্থা ইন্টারফ্যাক্সকে বলেছেন, ইউক্রেন কেবল শত্রু সামরিক লক্ষ্যবস্তু, জ্বালানি ও জ্বালানি-সংক্রান্ত স্থাপনা এবং বৈধ লক্ষ্যবস্তুতেই হামলা চালায়।
খেরসন অঞ্চলের রুশ-নিযুক্ত গভর্নর ভ্লাদিমির সালদো টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রথম এ দাবি করেন। পরে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শীর্ষ রাজনীতিকরা এ হামলাকে সন্ত্রাসী হামলা বলে অভিহিত করেন। তবে ইউক্রেন বরাবরের মতোই দাবি করেছে, তারা বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় না।
সালদোর ভাষ্য অনুযায়ী, উপকূলীয় গ্রাম খোরলিতে নববর্ষ উদযাপন চলাকালে তিনটি ইউক্রেনীয় ড্রোন ওই স্থাপনায় আঘাত হানে। তিনি এটিকে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হামলা বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া অনেক মানুষ আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।
উল্লেখ্য, খেরসন ইউক্রেনের সেই চারটি অঞ্চলের একটি যেগুলোকে ২০২২ সালে রাশিয়া নিজেদের অংশ বলে ঘোষণা করে। কিয়েভ ও পশ্চিমা দেশগুলো এই পদক্ষেপকে অবৈধ দখল হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে।
সূত্র : আল-জাজিরা
কে এম