সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
পণ্য বাণিজ্য ঘাটতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রেকর্ড
২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি নতুন রেকর্ডে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত সরকারি তথ্যে এ তথ্য জানানো হয়।
এআই বিকাশে চাকরি হারানোর আশঙ্কা থাকলেও রয়েছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত বিকাশের ফলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়তে পারে চাকরির বাজারে। তবে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আরও ভালো চাকরির সৃষ্টি করবে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই যৌথ সামরিক মহড়া ইরান-রাশিয়ার
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে ইরান ও রাশিয়া। মহড়া এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। দেশ দুইটির নৌবাহিনীর অংশগ্রহণে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।
রমজানের দ্বিতীয় দিনে গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা-গোলাবর্ষণ
রমজানের দ্বিতীয় দিনে গাজা উপত্যকায় তীব্র বিমান হামলা ও ভারী আর্টিলারি গোলাবর্ষণ চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় গত ১০ অক্টোবর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হলেও বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) এ হামলা চালানো হয়েছে।
সব পক্ষকে ‘সংযম’ থাকতে রাশিয়ার সতর্ক বার্তা
মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ইরান ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে ‘সংযম ও সতর্কতা’ অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়া। ক্রেমলিন পরিস্থিতিকে ‘অভূতপূর্ব’ বলে বর্ণনা করেছে।
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা: ইরাক থেকে সেনা সরালো জার্মানি
মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ইরাকের উত্তরাঞ্চল থেকে সাময়িকভাবে কিছু সেনা সরিয়ে নিয়েছে জার্মানি। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) এ তথ্য জানিয়েছে জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
ইরানে হামলার প্রস্তুতি শেষ, ট্রাম্পের নির্দেশের অপেক্ষায় সামরিক বাহিনী
ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা চালাতে সব ধরনের সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন শুধু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশের অপেক্ষায় মার্কিন সামরিক বাহিনী। তবে ট্রাম্প এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি বলে বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) একাধিক মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে।
এপস্টিন বিতর্কে ভারতের এআই সম্মেলন থেকে সরে দাঁড়ালেন বিল গেটস
ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআই সম্মেলনে নির্ধারিত বক্তব্য দেবেন না বিল গেটস। সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগে তার দাতব্য সংস্থা এ তথ্য জানায়।
বোর্ড অব পিসের আড়ালে গাজায় ৩৫০ একরের সামরিক ঘাঁটি গড়ার পরিকল্পনা
ফিলিস্তিনের গাজায় ৩৫০ একরের বেশি জায়গাজুড়ে ৫ হাজার সদস্যের একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন।
যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রিন্স অ্যান্ড্রু গ্রেফতার
যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রিন্স অ্যান্ড্রুকে গ্রেফতার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।
এমএসএম/জেআইএম