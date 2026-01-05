সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৫ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
হাসপাতাল থেকে ‘গোপন স্থানে’ ফিরেছেন ওবায়দুল কাদের
হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে কলকাতার ‘গোপন স্থানে’ ফিরে গেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে ভেন্টিলেশনেও রাখা হয়েছিল।
যুক্তরাষ্ট্রে অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি সরকারি সহায়তা নেয়: ট্রাম্প
ট্রাম্পের প্রকাশিত তালিকায় ১৯তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। সেখানে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে ৫৪ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবার মার্কিন সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা নিয়ে থাকে।
রাশিয়ার তেল কেনায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, ভারতের ওপর আরও শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত
ভারতের উপর আরও বেশি শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে নয়াদিল্লি। বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্প যে ক্ষুব্ধ তা-ও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তার ক্ষোভের কারণ জানতেন বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প।
ট্রাম্পের হুমকিতে সুর পাল্টালেন ডেলসি, শ্রদ্ধা-সহযোগিতার আশ্বাস
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির পর সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছেন ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেস। কথা না-শুনলে বড় মূল্য দিতে হবে বলে ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্পর্কের বার্তা দিয়েছেন ডেলসি।
থালাপতির সঙ্গে জোট করতে চায় মোদীর বিজেপি
তামিলনাড়ুতে বিরোধী শক্তিগুলোকে একত্রিত করার লক্ষ্য নিয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা ও রাজনীতিক থালাপতি বিজয়ের দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাগামের (টিভিকে) সঙ্গে জোট গঠনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রাজ্যটিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেতে ব্যর্থ হওয়ায় এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের বাসভবনে হামলা, আটক ১
যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের বাসভবনে হামলা হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার (৪ জানুয়ারি) দিনগত রাতে তার ওহাইও অঙ্গরাজ্যের বাসভবনে এই হামলা হয়। এ ঘটনায় এরই মধ্যে ‘সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত’ করার দায়ে একজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ও তদন্ত শুরু হয়েছে।
গ্রিনল্যান্ড আমাদের লাগবেই: ট্রাম্প
গ্রিনল্যান্ড দখল করা নিয়ে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর কড়া সতর্কবার্তার পরপরই দ্বীপটিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (৫ জানুয়ারি) তিনি ফের দাবি করেছেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই গ্রিনল্যান্ড আমাদের লাগবে।
ভেনেজুয়েলার পর ইরানে ‘কঠিন হামলার’ হুমকি ট্রাম্পের
ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযানের পর এবার ইরানকে সরাসরি হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেশটিতে চলমান বিক্ষোভে যদি আবারও বিক্ষোভকারীদের হত্যা করা হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে ‘খুব শক্ত আঘাত’ হানবে বলে সতর্ক করেছেন তিনি।
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার পরও বিশ্ববাজারে কমেছে তেলের দাম
সোমবার (৫ জানুয়ারি) দিনের শুরুর লেনদেনে অপরিশোধিত তেলের বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুডের দাম কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি ব্যারেল ৬০ দশমিক ৩৩ মার্কিন ডলার। একই সময়ে ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দাম নেমে এসেছে ৫৬ দশমিক ০১ ডলারে।
এসএএইচ