ট্রাম্পের ভয়ে রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়েছে ভারত

ট্রাম্পের ভয়ে রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়েছে ভারত
ট্রাম্পের ভয়ে রাশিয়ার তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে ভারত! বিশ্বের বৃহত্তম তেল পরিশোধনাগার ভারতের জামনগর রিফাইনারিতে গত তিন সপ্তাহে কোনো রুশ তেল প্রবেশ করেনি। চলতি মাসেও রাশিয়া থেকে কোনো অপরিশোধিত তেল যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ নিজেই।
সোমবার দেওয়া এক বিবৃতিতে মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটি জানায়, জামনগর রিফাইনারিতে প্রায় তিন সপ্তাহে রাশিয়ার কোনো তেলের কার্গো আসেনি এবং জানুয়ারি মাসে কোনো রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল সরবরাহ পাওয়ারও প্রত্যাশা নেই।
রাশিয়ার তেলের চালান জামনগরের দিকে যাচ্ছে—সংবাদমাধ্যমে এমন প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় এ ব্যাখ্যা দেয় রিলায়েন্স।
এর আগে গত বছরের নভেম্বরে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ঘোষণা দিয়েছিল, জামনগরের রপ্তানিমুখী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) ইউনিটের জন্য তারা রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করেছে।
একসময় ভারতে রুশ তেলের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক ছিল দেশটির দুই বেসরকারি শোধনকারী প্রতিষ্ঠান—রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ও নায়ারা এনার্জি। তবে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি রোসনেফটের উল্লেখযোগ্য মালিকানাধীন নায়ারা এনার্জির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর প্রতিষ্ঠানটি রাশিয়ার তেল আমদানি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়।
ট্রাম্পের হুমকি
ভারতের রুশ তেল আমদানির বিষয়টি সাম্প্রতিকসময়ে রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। কারণ ২০২৫ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া থেকে তেল আমদানির কারণে ভারতের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ ‘জরিমানা’ শুল্ক আরোপ করেন।
রিলায়েন্সের এই বিবৃতির মাত্র দুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিশ্চিত করতে এবং তাকে ‘খুশি করতে’ ভারত সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রাশিয়ার তেল আমদানি কমিয়েছে। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখে, তবে ‘দ্রুতই’ আরও শুল্ক আরোপ করা হতে পারে।
সূত্র: দ্য হিন্দু
কেএএ/