স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি? ট্রাম্পকে বলেন মোদী
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার এক বৈঠকের কথা স্মরণ করেছেন। তিনি বলেন, ওই বৈঠকে মোদী তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়েছিলেন।
হাউস জিওপি মেম্বার রিট্রিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের চাহিদা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি ভারতের প্রসঙ্গ তোলেন। তার দাবি, ভারত গত পাঁচ বছর ধরে অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করছে।
ট্রাম্প বলেন, ভারত ৬৮টি অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের অর্ডার দিয়েছিল।
সে সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন ‘স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ওয়াশিংটন দিল্লির ওপর শুল্ক আরোপ করায় মোদি তার ওপর খুব একটা খুশি নন। এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে মূলত রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার কারণে।
ট্রাম্প বলেন, আমার তার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক আছে। তবে তিনি আমার ওপর খুব খুশি নন, কারণ এখন তাদের অনেক শুল্ক দিতে হচ্ছে। তারা বলছে রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়েছে, এবং সেটা তারা অনেকটাই কমিয়েছে।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, যার মধ্যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক রয়েছে।
রোববার ট্রাম্প বলেন, ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি না মানে, তাহলে ওয়াশিংটন আরও শুল্ক বাড়াতে পারে।
ট্রাম্প আরও দাবি করেন, মোদী জানতেন আমি খুশি নই, আর আমাকে খুশি করা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
ভারতের রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, তারা আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করে, আর আমরা খুব দ্রুতই তাদের ওপর শুল্ক বাড়াতে পারি।
গত বছর রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কেনার কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছিল। তবে এত শুল্ক সত্ত্বেও নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে
এমএসএম