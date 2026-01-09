সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
কলকাতায় বাংলাদেশ ভিসাকেন্দ্র চালু রয়েছে, গ্রহণ করা হচ্ছে আবেদন
কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ-এর বাংলাদেশ ভিসাকেন্দ্র থেকে ভারতীয়দের জন্য ভিসা আবেদনসেবা চালু রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের সব মিশন থেকে ভারতীয়দের জন্য পর্যটন ভিসা দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।
বিশ্ব থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন ইরান, বিক্ষোভ দমনে কঠোর হুঁশিয়ারি খামেনির
দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ প্রতিহত করতে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে ইরান সরকার। আর তাতেই বিশ্ব থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দেশটি। এদিকে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, বিদেশিদের ‘ভাড়াটে দালাল’ হিসেবে কাজ করা কাউকেই তেহরান সহ্য করবে না।
বিক্ষোভের মুখে পিছু হটবে না ইরান, ট্রাম্পের হাত ‘রক্তে রাঙা’ বললেন খামেনি
ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, চলমান বিক্ষোভের মুখে ইসলামি প্রজাতন্ত্র কোনোভাবেই পিছু হটবে না। তিনি আরও বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ‘রক্তে রাঙা’। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে এসব কথা বলেন খামেনি।
আগামী সপ্তাহে মাচাদোর সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ট্রাম্প বলেন, আমি বুঝতে পারছি, তিনি আগামী সপ্তাহের কোনো এক সময়ে আসছেন এবং আমি তার সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় আছি। ট্রাম্প আরও জানান, মাচাদো তাকে তার নোবেল শান্তি পুরস্কার দিতে চান, যেটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ট্রাম্প বহুদিন ধরে প্রকাশ করে আসছেন।
ইউক্রেনে ‘পারমাণবিক অস্ত্রের মতো’ শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লো রাশিয়া
ইউক্রেনে শত শত ড্রোন ও ‘পারমাণবিক অস্ত্রের মতো’ শক্তিশালী ডজনখানেক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রাশিয়া। জানা গেছে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে হামলার জবাব হিসেবেই শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতভর এই হামলা করা হয়েছে।
এবার মেক্সিকোতে হামলার ঘোষণা ট্রাম্পের
ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর এবার মেক্সিকোতে হামলার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ফক্স নিউজের উপস্থাপক শন হ্যানিটির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই হুমকি দেন তিনি।
ইরানে কাসেম সোলাইমানির ভাস্কর্য ভেঙে ফেললো বিক্ষোভকারীরা
ইরানের ফার্স প্রদেশে ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের কুদস ফোর্সের সাবেক প্রধান কাসেম সোলাইমানির ভাস্কর্য ভেঙে ফেলেছেন বিক্ষোভকারীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, চলমান বিক্ষোভের ১১তম দিন বুধবারে (৭ জানুয়ারি) ফার্স প্রদেশে বিক্ষোভকারীরা সোলাইমানির ভাস্কর্য গুড়িয়ে দিচ্ছেন।
নিউজিল্যান্ডের এক সৈকতে আটকে পড়ে ৬ তিমির মৃত্যু
নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপের একটি দুর্গম সৈকতে আটকে পড়ে অন্তত ছয়টি তিমির মৃত্যু হয়েছে। এখনো জীবিত থাকা আরও ১৫টি তিমিকে সমুদ্রে ফিরিয়ে দিতে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছেন স্বেচ্ছাসেবীরা। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ফেয়ারওয়েল স্পিট এলাকায় মোট ৫৫টি পাইলট তিমি ভেসে আসে। এর মধ্যে বেশিরভাগ তিমি নিজে থেকেই সমুদ্রে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।
অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ দাবানলের আশঙ্কা
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ও শনিবার অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ রাজ্য ও অঞ্চলে রেকর্ড পরিমাণ তাপমাত্রা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া ও সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় তীব্র তাপপ্রবাহ ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দাবানলের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি।
যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশকে নিজেদের সাম্রাজ্য মনে করে: কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট
বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশকে একটি মার্কিন সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে দেখছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের হুমকি দেওয়ার পরই এ মন্তব্য আসে।
এসএএইচ