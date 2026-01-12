মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় নিষিদ্ধ ইলন মাস্কের ‘গ্রোক’

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় নিষিদ্ধ ইলন মাস্কের ‘গ্রোক’
মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট ‘গ্রোক’ নিষিদ্ধ করেছে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। অশ্লীল ও যৌন উত্তেজক ডিপফেক ছবি তৈরির সক্ষমতার কারণে এসব দেশে ‘গ্রোক’ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বে এই প্রথম একই সঙ্গে দুটি দেশে গ্রোক নিষিদ্ধ করা হলো।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দুটি দেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘গ্রোক’ নারীদের ও শিশুদের নিয়ে পর্নোগ্রাফিক এবং অবৈধ ছবি তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই গ্রোক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) মালয়েশিয়ান কমিউনিকেশনস অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া কমিশন জানিয়েছে, বছরের শুরুর দিকে তারা এক্সকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়েছিল। কারণ সমাজের জন্য ক্ষতিকর কনটেন্ট তৈরিতে তারা গ্রোকের ‘বারবার অপব্যবহার’ খুঁজে পেয়েছিল।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্য মতে, মাস্কের এক্স প্ল্যাটফর্মে থাকা এআই ‘গ্রোক’ ব্যবহারকারীদের নগ্ন ছবি তৈরি করতে পারে এবং সম্প্রতি এটি সাধারণ মানুষের ছবি সম্পাদনা করে তাদের পোশাক সরিয়ে নগ্নভাবে দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।
এছাড়া যুক্তরাজ্যেও মাস্কের ‘গ্রোক’ নিষিদ্ধ করার চাপ বাড়ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। দেশটির প্রযুক্তিমন্ত্রী বলেছেন, তিনি এই পদক্ষেপের পাশে থাকবেন। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকারকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনের চেষ্টা করার অভিযোগ করেছেন ইলন মাস্ক।
এদিকে গ্রোক ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি তৈরির বিষয়টি নিয়ে তীব্র সমালোচনা এবং নিন্দা জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং বিশ্বনেতারা। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার একে ‘লজ্জাজনক’ ও ‘ঘৃণ্য’ বলে অভিহিত করেছেন।
সূত্র: বিবিসি
কে এম