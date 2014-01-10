কানাডার প্রধানমন্ত্রী
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না।
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
কার্নি বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, এটি আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং অসামঞ্জস্যপূর্ণ।
সম্প্রতি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে হামলার পর থেকেই অঞ্চলজুড়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হামলাকেই চলমান সংঘাতের সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
কার্নির এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে আইনি ও কূটনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিতে পারে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম