সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ট্রাম্পের হুমকি উপেক্ষা করে ইরানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রস্তুতি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকি উপেক্ষা করে বিক্ষোভকারীদের দ্রুত বিচার ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়েছে ইরান সরকার। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দেশটির প্রধান বিচারপতি গোলামহোসেইন মোহসেনি-এজেইর মন্তব্যের পর মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে শিগগির বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে পারে।
ইরানে বিক্ষোভে গিয়ে ফাঁসির মুখে কে এই এরফান সোলতানি?
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অভিযোগে এরফান সোলতানি নামে এক তরুণকে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ফাঁসি দিতে চলেছে কর্তৃপক্ষ। দেশটিতে সাম্প্রতিক বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার দায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া প্রথম ব্যক্তি হতে যাচ্ছেন তিনি।
জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্কে নতুন অধ্যায় ‘ড্রামস্টিক ডিপ্লোমেসি’
জাপানে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ংয়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। এ বৈঠকের প্রথম দিনেই চমকপ্রদ এক আয়োজনের জন্য তা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে উঠে এসেছে। দু’দেশের এই দুই শীর্ষ নেতা কূটনৈতিক আলোচনার ফাঁকে হঠাৎই ড্রাম বাজিয়ে জনপ্রিয় পপ গান পরিবেশন করেছেন যা বিশ্বে ‘ড্রামস্টিক ডিপ্লোমেসি’ নামে পরিচিতি পেয়েছে।
ট্রাম্প হুমকি দিলেও ইরানে হামলা চালানো যে কারণে কঠিন
ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে ব্যাপক সহিংসতার অভিযোগে ‘সামরিক পদক্ষেপ’ নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে মুখে হম্বিতম্বি করলেও বাস্তবে এমন কিছু করা তার জন্য বেশ কঠিন বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
গ্রিনল্যান্ডে দূতাবাস খুলবে ফ্রান্স
গ্রিনল্যান্ডে দূতাবাস খুলবে ফ্রান্স। বুধবার এক বিবৃতিতে ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারোট বলেছেন, ফ্রান্স আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি গ্রিনল্যান্ডে একটি দূতাবাস খুলবে। তিনি এই পদক্ষেপকে ডেনিশ ভূখণ্ডের ওপর একটি কৌশলগত ‘রাজনৈতিক সংকেত’ বলে অভিহিত করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকি দেওয়ার পর এমন পদক্ষেপের কথা জানালো ফ্রান্স। খবর এএফপির।
কেবল ট্রাম্পই পুতিনকে থামাতে পারেন: পোলিশ প্রেসিডেন্ট
পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ক্যারল নওরোকি বলেছেন, কেবল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে থামাতে পারেন। তার মতে, ইউরোপকে পুতিনের হুমকি দেওয়া থেকে বিরত রাখতে সক্ষম একমাত্র বিশ্বনেতা হলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। খবর বিবিসির।
থাইল্যান্ডে যাত্রীবাহী ট্রেনের ওপর ক্রেন পড়ে নিহত ২২
থাইল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাত্রীবাহী ট্রেনের ওপর একটি নির্মাণাধীন ক্রেন পড়ে অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন। তাছাড়া এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩০ জন। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে দেশটির নাখোন রাতচাসিমা প্রদেশের শিখিও জেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। রাজধানী ব্যাংকক থেকে উবোন রাতচাথানি প্রদেশে যাচ্ছিল ট্রেনটি।
বিক্ষোভকারীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখল করতে বলেছেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে কোনো ধরনের বৈঠক হচ্ছে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সব বৈঠক বাতিল করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বিক্ষোভকারীদের ‘বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখল করতে’ বলেছেন। খবর আল জাজিরার।
নতুন করে বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স, শত শত ট্রাক্টর নিয়ে রাস্তায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও মারকোসুর বাণিজ্য চুক্তিসহ নানা দাবি নিয়ে নতুন করে রাজধানী প্যারিসে ব্যাপক বিক্ষোভে নেমেছেন ফ্রান্সের কৃষকরা। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) শত শত ট্রাক্টর নিয়ে তারা শঁজেলিজে সড়ক ধরে এগিয়ে গিয়ে ফরাসি পার্লামেন্ট ভবনের আশপাশে অবস্থান নেন।
