মিশর ও ইথিওপিয়ার বিরোধ মেটাতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব ট্রাম্পের

মিশর ও ইথিওপিয়ার বিরোধ মেটাতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নীল নদের পানি বণ্টন নিয়ে মিসর ও ইথিওপিয়ার মধ্যে চলমান বিরোধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন।
শুক্রবার মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসিকে লেখা এক চিঠিতে ট্রাম্প বলেন, “নীল নদের পানি ভাগাভাগি নিয়ে মিসর ও ইথিওপিয়ার মধ্যে বিরোধের একটি দায়িত্বশীল ও স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা পুনরায় শুরু করতে আমি প্রস্তুত।” চিঠিটি ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে প্রকাশ করেন।
গত ৯ সেপ্টেম্বর ইথিওপিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ ড্যাম (জিইআরডি) উদ্বোধন করে। নীল নদের উজানে অবস্থিত এই বিশাল বাঁধটি মিসরে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে।
১২০ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যার দেশ ইথিওপিয়া—যা আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র—নীল নদের একটি উপনদীতে নির্মিত প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের এই বাঁধকে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে।
অন্যদিকে, মিসরের দাবি, এই বাঁধ আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করছে এবং এর ফলে দেশটি খরা ও বন্যা—উভয় ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তবে ইথিওপিয়া এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।
এর আগে ট্রাম্প একাধিকবার মিসরের প্রেসিডেন্ট আল-সিসির প্রশংসা করেছেন। গত অক্টোবরে গাজা সংকটসংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরের সময় মিসর সফরেও তিনি আল-সিসির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। প্রকাশ্য বক্তব্যে ট্রাম্প নীল নদের পানি নিয়ে কায়রোর উদ্বেগের প্রতিও সহমত জানিয়েছেন।
