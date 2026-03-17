যোগদান করলেন জবির নতুন উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪২ পিএম, ১৭ মার্চ ২০২৬
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্‌দীন/ছবি: জাগো নিউজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্‌দীন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়টির অষ্টম উপাচার্য হিসেবে নতুন যাত্রা শুরু করেন তিনি।

‎বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্‌দীন বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন ‘সাদা দল’ এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে তিনি কলা অনুষদের ডিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

‎নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক রইছ উদ্‌দীন বলেন, সম্মান আল্লাহর দান। এ জন্য আমি তার কাছে শুকরিয়া আদায় করি। এটি আমার জন্য গর্বের বিষয় নয়, বরং একটি বড় দায়িত্ব। আমি পদ-পদবি দিয়ে নয়, একজন শিক্ষক হিসেবেই পরিচিত থাকতে চাই।

‎তিনি আরও বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি শিক্ষক,-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাইকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করতে চাই। সবাই মিলে একটি ইতিবাচক ও অগ্রসর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি।‎

