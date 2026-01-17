গ্রিনল্যান্ড ইস্যু
ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল ডেনমার্ক
ডেনমার্কের মালিকানায় থাকা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড দখল করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নানা বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে দেশটিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনসহ বিভিন্ন শহর এবং গ্রিনল্যান্ডেও বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) তীব্র শীতের মধ্যেই কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে হাজার হাজার মানুষ এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। এ সময় বিক্ষোভকারীরা ‘হ্যান্ডস অফ গ্রিনল্যান্ড’ এবং ‘গ্রিনল্যান্ড ফর গ্রিনল্যান্ডারস’ স্লোগান দিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এমন স্লোগানে রাজধানী কোপেনহেগেনে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস পর্যন্ত মিছিল করে বিক্ষোভকারীরা।
ইনুইট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন ক্যামিলা সিজিং বলেন, ‘আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা এবং বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। আমরা ডেনিশ রাজত্ব এবং গ্রিনল্যান্ডের স্ব-নির্ধারণের অধিকারকে সম্মান করার দাবি জানাচ্ছি। আমাদের অনেকেই গ্রিনল্যান্ডের পাশে আছি।’
রয়টার্সের প্রতিবেদনের তথ্য মতে, শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ডেনমার্ক জুড়ে ‘হ্যান্ডস অফ গ্রিনল্যান্ড’ বিক্ষোভে হাজারো মানুষ অংশ নিয়েছে, তারা ‘গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হয় না’ বলে স্লোগান দিচ্ছিল এবং গ্রিনল্যান্ডের লাল-সাদা ‘এরফালাসরপুত’ পতাকা উড়াচ্ছিল।
গ্রিনল্যান্ডের জনগোষ্ঠীকে সমর্থন জানাতে জুলি রেডেমাচার, ডেনমার্কে গ্রিনল্যান্ডারদের একটি সংগঠন ইউগাটের চেয়ারপারসন, বলেন, ‘আমরা গ্রিনল্যান্ডার হিসেবে যে বিশাল সমর্থন পাচ্ছি তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বের কাছে একটি বার্তাও পাঠাচ্ছি যে, সবাইকে জাগ্রত হতে হবে।’
এদিকে গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনায় সমর্থন না দেওয়া দেশগুলোর ওপর বাণিজ্যিক শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউজে আয়োজিত একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এই হুমকি দেন।
আলোচনায় ট্রাম্প বলেছেন, যদি দেশগুলো গ্রিনল্যান্ডের বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত না হয়, তাহলে আমি তাদের ওপর শুল্ক বসাতে পারি। কারণ আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন।
