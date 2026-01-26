কলকাতায় ফুড ডেলিভারি সংস্থার গোডাউনে আগুন, নিহত ৩
কলকাতার উপকণ্ঠে নরেন্দ্রপুরে এক ফুড ডেলিভারি সংস্থার গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। সেই আগুনে ঝলসে মারা গেছেন তিনজন। এখনো নিখোঁজ বেশ কয়েকজন কর্মচারী।
জানা গেছে, সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ভোরে আগুন লাগে কলকাতার একটি নামজাদা মোমো কারখানার গোডাউনে। সেখানে একটি ডেকোরেটরেরও গোডাউন ছিল।
আগুন লাগার সময় ফুড ডেলিভারি সংস্থার গোডাউনে তিনজন কর্মী নাইট শিফটে ছিলেন। আগুন লাগলে তারা গোডাউনের ভেতর আটকা পড়েন। একই সময় সময় ডেকোরেটরের গোডাউনে অন্তত ১০ জন কর্মী কাজ করছিলেন।
আগুনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, গোডাউনে ওপরের টিনের শেডের অংশ সম্পূর্ণভাবে পড়ে যায়।
আগুন লাগার খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। ঘটনাস্থলে ১২টি দমকলের ইঞ্জিন আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয় বাসিন্দার জানিয়েছেন, সোমবার ভোর তিনটে নাগাদ এই আগুন লাগে। পরপর দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাই আমরা। ধারণা করা হচ্ছে সেগুলো গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।
এই ঘটনায় অন্তত তিনজন মারা গেছেন। এখনো কয়েকজন কর্মচারী নিখোজ রয়েছেন। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে দমকল বাহিনী।
