ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ
আগামী সপ্তাহে আবুধাবিতে আবারও ত্রিদেশীয় বৈঠক
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় চলমান শান্তি আলোচনার দ্বিতীয় দফা আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। সংযুক্ত আরব এমিরেটসের রাজধানী আবুধাবিতেই দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও নির্দিষ্ট তারিখ এখনও চূড়ান্ত না হলেও পহেলা ফেব্রুয়ারি তা শুরু হতে পারে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।
রুশ মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ পেসকভ জানিয়েছেন, আলোচনাগুলো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। জটিল বিষয়গুলো-বিশেষত ভূখণ্ড সংক্রান্ত বিবাদ একে‑বেশি জটিল করেছে। প্রাথমিক আলোচনাগুলো ইতিবাচক হলেও মূল চ্যালেঞ্জগুলো এখনও রয়ে গেছে।
তিনি আরও জানিয়েছেন, এবারের ত্রিপক্ষীয় সংলাপের প্রধান ইস্যুগুলোর মধ্যে ভূখণ্ড বিষয়গুলো প্রধান বিরোধের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে এবং এসব ইস্যু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনো সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব নয়।
একই সময়ে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টও জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্যারান্টির নথি ১০০ শতাংশ প্রস্তুত আছে এবং তা পারমাণবিক ও সাধারণ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।
এর আগে ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় বৈঠকে যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইউক্রেনকে চূড়ান্ত শর্ত দিয়েছে রাশিয়া। শর্ত হচ্ছে- ইউক্রেনকে পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস অঞ্চল থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।
ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাব অনুযায়ী, ইউক্রেনের ক্রিমিয়া, লুহান্সক ও দোনেৎস্ক অঞ্চলকে ‘কার্যত রুশ ভূখণ্ড’ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু পক্ষ। পরিকল্পনায় ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর আকার সীমিত করার কথা বলা হয়েছে ও ধীরে ধীরে মস্কোর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব রয়েছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
কে এম