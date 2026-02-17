সৌদিতে রোজা শুরু বুধবার
১৪৪৭ হিজরির পবিত্র মাস রমজান শুরু দিন ঘোষণা করেছে সৌদি আরব। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দেশটিতে প্রথম রোজা রাখবেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। রমজানকে স্বাগত জানাতে মক্কা ও মদিনা শহরকে ব্যাপক আলোকসজ্জায় সাজানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সৌদি প্রেস এজেন্সি এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
মক্কা মিউনিসিপ্যালিটি শহরের সড়ক ও চত্বর জুড়ে আলোকসজ্জা ও নান্দনিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পবিত্র রমজান মাসের আধ্যাত্মিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও ভ্রমণকারীদের জন্য উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে সৌদি সরকার।
এসব আয়োজনের মধ্যে আছে, ১২,০০০ লিনিয়ার মিটার পরিমাপের আলোকিত পর্দা স্থাপন, সেতু ও পদচারী ওভারপাসে এবং প্রধান সড়ক ও রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে ১৫,০০০ লিনিয়ার মিটার এলইডি আলো স্থাপন। এই ব্যবস্থা শহরের পরিবহন নেটওয়ার্কে সমন্বিত ও চোখে আনন্দদায়ক শহুরে দৃশ্যপট গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।
এছাড়া, প্রধান সড়ক ও চত্বরগুলিতে ৩০টি আলোকিত চাঁদের ভাস্কর্য এবং পার্ক ও হাঁটার পথগুলোতে ৫০টির বেশি আলোকশিল্প স্থাপন করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ শহরের নান্দনিকতা বাড়িয়ে রমজানের আবহকে আরও প্রচ্ছন্ন করবে।
এছাড়া পবিত্র মাসে সৌদি আরবের আরেক শহর মদিনার বাজার ও সড়কগুলোতে ব্যাপক সাংগঠনিক ও নান্দনিক উন্নয়ন করা হয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য রমজানের আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রতিফলিত করা। মদিনার বাজার ও সড়কে নিরাপত্তা কার্যক্রম আরও বাড়ানো হয়েছে এবং ব্যাপক আলোকসজ্জায় সাজানো হয়েছে।
সূত্র : সৌদি প্রেস এজেন্সি
কেএম