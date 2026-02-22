  2. আন্তর্জাতিক

বুধবার ইসরায়েল সফরে যাবেন মোদী, জানালেন নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২০১৮ সালের ১৪ জানুয়ারি নয়াদিল্লির বিমান বাহিনী স্টেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (ডানে) ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু/ ছবি: এএফপি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ইসরায়েল সফর করবেন। রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) এই তথ্য জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে নেতানিয়াহু বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখানে আসবেন। তিনি ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে বক্তব্য দেবেন ও আমি নিশ্চিত, আপনারা সবাই সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

নেতানিয়াহু দুই দেশের সম্পর্কের বিকাশের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে ও মোদী সেই সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে এখানে আসছেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন।

মোদী সর্বশেষ ২০১৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইসরায়েল সফর করেছিলেন। এর পরের বছর ভারত সফরে গিয়েছিলেন নেতানিয়াহু।

সূত্র: এএফপি

