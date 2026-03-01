খামেনির মৃত্যুতে ‘কাম ডাউন’ গানে ইরানি তরুণীদের উদ্দাম নৃত্য ভাইরাল
ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যু খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত ইরানি প্রবাসীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।
ইরানের তেহরানের বাসিন্দা একটি দল তরুণীর উদ্দাম নৃত্য ভাইরাল হয়েছে। সেলিনা গোমেজের 'ক্লাম ডাউন' গানে তাদের নাচতে দেখা গেছে।
This video of Iranian girls in Tehran’s Ekbatan neighborhood dancing unveiled to the song Calm Down by Rema and Selena Gomez has gone viral.— Iran International English (@IranIntl_En) March 9, 2023
Women are banned from dancing in public in Iran. pic.twitter.com/2hSsY4KFEg
তবে রোববার (১ মার্চ) ডেনমার্কের আলবোর্গ শহরে একদল ইরানি প্রবাসীকে রাস্তায় নেমে নাচ গানে ব্যাপক আনন্দ উল্লাস করতে দেখা গেছে।
A group of Iranians living in Denmark were seen dancing and celebrating in the city of Aalborg on Sunday after the death of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei, a video sent to Iran International shows. pic.twitter.com/UDxd4tvoW3— Iran International English (@IranIntl_En) March 1, 2026
সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল-এর কাছে পাঠানো একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ডেনমার্কের এই শহরে বসবাসরত ইরানি নাগরিকরা খামেনির মৃত্যুর সংবাদে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন।
ভিডিওতে দেখা যায়, প্রবাসীরা দলবদ্ধভাবে নেচে এবং স্লোগান দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছেন। অনেককে ইরানের প্রাচীন পতাকা (সিংহ ও সূর্য খচিত) বহন করতে দেখা গেছে।
কেএম