  2. আন্তর্জাতিক

মালয়েশিয়ায় ৭.১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৫ এএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাত ১টার দিকে মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশে ৭ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে/ ছবি: এক্স থেকে সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ৭ দশমিক ১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাত ১২টা ৫৭ মিনিটে এই কম্পন অনুভূত হয়।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানায়, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল সাবাহর উপকূলীয় রাজধানী কোটা কিনাবালুর উত্তর-পূর্ব দিকে একশ কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে। আর এটির উৎপত্তিস্থল ছিল সমুদ্রের ৬১৯ দশমিক ৮ কিলোমিটার গভীরে।

ইউএসজিএস ধারণা করছে, এই ভূমিকম্পে প্রাণহানি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম। যুক্তরাষ্ট্রের সুনামি সতর্কতা কেন্দ্রও জানায়, ভূমিকম্পটির গভীরতা বেশি হওয়ায় সুনামির কোনো আশঙ্কা নেই ও এ সংক্রান্ত কোনো সতর্কতাও জারি করেনি মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

মালয়েশিয়ার আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। সংস্থাটি ভূমিকম্পটির মাত্রা ৬ দশমিক ৮ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, সাবাহর পশ্চিমাংশ ও সারাওয়াক প্রদেশের কয়েকটি এলাকায় ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে।

সূত্র: এএফপি

এসএএইচ

