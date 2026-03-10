ট্রাম্পকে দ্রুত ইরান যুদ্ধ শেষ করার প্রস্তাব পুতিনের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দ্রুত ইরান যুদ্ধ শেষ করার প্রস্তাব দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
ক্রেমলিনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক সহকারী ইউরি উশাকভ জানিয়েছেন, সোমবার (৯ মার্চ) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে কথোপকথনে প্রেসিডেন্ট পুতিন ইরান ঘিরে সংঘাতের দ্রুত মীমাংসার জন্য প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। খবর রয়টার্সের।
সাংবাদিকদের কাছে ওই কথোপকথনের বিবরণ দিয়ে উশাকভ বলেন, দুই নেতা ইউক্রেনের সংঘাত নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং তাদের আশা আলোচকদের একটি মীমাংসার দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হবে।
তিনি পুরো আলোচনাকে ‘অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ’ বলে বর্ণনা করেছেন। উশাকভ বলেন, প্রেসিডেন্ট পুতিন ইরানি সংঘাতের দ্রুত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অবসানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর নেতা, ইরানের প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য দেশের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত।
তিনি বলেন, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের অভিযান সম্পর্কে তার মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন। আমি বলতে চাই যে, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নিঃসন্দেহে কার্যকর ধারণা বিনিময় হয়েছে।
উশাকভ বলেন, ট্রাম্প বিশ্বাস করেন যে, যুদ্ধবিরতি এবং দীর্ঘমেয়াদী নিষ্পত্তির মাধ্যমে ইউক্রেনের সংঘাতের দ্রুত অবসান সম্ভব। উশাকভ আরও বলেন, এই দুই নেতা বিশ্বব্যাপী তেল বাজারের প্রেক্ষাপটে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছেন।
