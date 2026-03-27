অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়ায় নেতানিয়াহুকে তিরস্কার করেছেন জেডি ভ্যান্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ২৭ মার্চ ২০২৬
জেডি ভ্যান্স ও বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ফাইল ছবি।

ইরান যুদ্ধ নিয়ে অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়ায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট। এমন দাবি করেছে মার্কিন গণমাধ্যম অ্যাক্সিওস।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে এক উত্তেজনাপূর্ণ ফোনালাপ হয়।

এতে ভ্যান্স অভিযোগ করেন, যুদ্ধ শুরুর আগে নেতানিয়াহু ইরানে শাসন পরিবর্তন (রেজিম চেঞ্জ) সহজ হবে বলে অতিরিক্ত আশাবাদী ধারণা দিয়েছিলেন, যা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, যুদ্ধের আগে নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্টকে বিষয়টি অনেক সহজভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত অবস্থান নিয়েছেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এই ফোনালাপের পর ইসরায়েল ভ্যান্সের অবস্থানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। বর্তমানে ভ্যান্স ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা আরও দাবি করেন, ইরান ভ্যান্সের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী—এমন খবরও ইসরায়েলের পক্ষ থেকেই ছড়ানো হতে পারে। তবে এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্য এক কর্মকর্তা বলেন, ইরানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভ্যান্সই সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যক্তি।

সামগ্রিকভাবে, এই ঘটনাকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সূত্র: দ্য টাইমস অব ইসরায়েল

এমএসএম

